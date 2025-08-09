Rusia lansează un „catalog” online cu copii ucraineni pentru adopție, clasificați după culoarea ochilor și a părului

Autoritățile de ocupație ruse din Ucraina au creat o platformă online în care oferă spre adopție copii ucraineni, aceștia fiind prezentați în funcție de caracteristici fizice precum culoarea ochilor sau a părului. Informația a fost făcută publică de Mikola Kuleba, directorul organizației neguvernamentale Save Ukraine, care a denunțat inițiativa drept o formă de trafic de minori.

Potrivit lui Kuleba, baza de date conține informații despre 294 de copii și este disponibilă pe site-ul oficial al departamentului de educație al administrației ruse de ocupație din regiunea Lugansk. Mulți dintre acești copii s-au născut în regiunea Lugansk înainte de ocupația rusă și aveau cetățenie ucraineană, a precizat acesta.

„Unii dintre acești copii au rămas fără părinți în urma violențelor provocate de forțele de ocupație. Alții au fost pur și simplu trecuți în sistemul rus și li s-au emis documente de identitate rusești, pentru a legaliza răpirea lor”, a declarat Kuleba într-o postare pe Instagram.

Autoritățile ucrainene susțin că peste 19.500 de copii au fost răpiți de Rusia de la începutul invaziei pe scară largă, fiind transferați cu forța fie pe teritoriul Rusiei, fie în regiunile ocupate ale Ucrainei, fie în Belarus. Până în prezent, doar 1.480 au fost recuperați și readuși în Ucraina. Estimările reale, însă, ar putea fi mult mai mari – Ombudsmanul Dmitro Lubineț avansează cifra de până la 150.000, iar comisarul prezidențial pentru drepturile copilului, Daria Herasimciuk, vorbește despre un interval cuprins între 200.000 și 300.000 de copii.

Kuleba susține că deportările sistematice de minori ucraineni către Rusia au început încă din 2014, după anexarea Crimeei și ocuparea unor părți din regiunile Donețk și Lugansk. Copiii din aceste zone ar fi fost ulterior integrați în familii din Moscova sau din alte regiuni ale Federației Ruse.

„Nu este o practică nouă. Încă din 2014, copiii ucraineni au început să apară în bazele de date rusești pentru adopții. Totuși, din 2022, procesul s-a extins și a devenit sistematic”, a scris Kuleba pe platforma X (fostul Twitter). „Inițial, autoritățile ruse încercau să șteargă urmele – închideau registre și eliminau referințele. Acum nu mai ascund nimic.”

Platforma online controlată de autoritățile ruse prezintă copiii drept „orfani” sau „minori rămași fără îngrijire părintească” și permite utilizatorilor să filtreze informațiile după vârstă, culoarea ochilor, culoarea părului și tipul de plasament dorit (adopție sau asistență maternală).

Fiecare copil este prezentat cu fotografie, vârstă, sex și descrieri precum „ascultător” sau „liniștit”

„Este imposibil să faci diferența între acest sistem și un catalog de sclavi. Este trafic de copii în secolul XXI, iar lumea trebuie să reacționeze imediat”, a declarat Kuleba. El mai adaugă că această platformă reflectă un efort al autorităților ruse de a eficientiza procesul de adopție în contextul unei cereri în scădere.

„Sistemul a fost ”optimizat” în așa fel încât un copil ucrainean poate fi, în esență, ”comandat” online, deposedat de identitate, naturalizat ca cetățean rus și supus unei educații ideologice – totul printr-un singur click”, a avertizat șeful ONG-ului.

Conform acestuia, copiii sunt expuși unor riscuri grave: exploatare sexuală, trafic de persoane, adopții ilegale, modificări forțate ale identității, traume psihologice și chiar trafic de organe.

Save Ukraine este o organizație caritabilă fondată în 2014, specializată în sprijinirea grupurilor vulnerabile, în special a orfanilor și copiilor salvați din teritoriile ocupate de forțele ruse.

Răpirea și deportarea copiilor ucraineni a fost catalogată de comunitatea internațională drept crimă de război. Repatrierea lor a devenit una dintre condițiile esențiale impuse de Ucraina în orice posibilă negociere cu Rusia.

În cadrul discuțiilor de pace purtate anterior la Istanbul, președintele Volodimir Zelenski a afirmat că reprezentanții ruși au respins apelurile privind întoarcerea copiilor, catalogând solicitarea drept „un spectacol pentru bătrânele europene fără copii”.

În martie 2023, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin și al comisarului pentru drepturile copilului din Rusia, Maria Lvova-Belova, pentru implicarea directă în organizarea transferurilor ilegale de minori.

