Rusia schimbă comanda militară a forțelor din apropierea graniței cu Ucraina. Generalul Evgheni Nikiforov preia conducerea grupării „Nord”

Ministerul rus al Apărării a confirmat joi, 21 august, o schimbare în conducerea uneia dintre cele mai noi formațiuni armate implicate în conflictul cu Ucraina: gruparea de forțe „Nord”, responsabilă pentru protejarea regiunilor de frontieră în fața incursiunilor ucrainene, va fi condusă de general-colonelul Evgheni Nikiforov.

Anunțul oficial a venit în contextul unei inspecții efectuate de ministrul Apărării, Andrei Belousov, în zona de desfășurare a acestei grupări. Potrivit imaginilor difuzate de presa de stat, Nikiforov l-a însoțit pe Belousov în timpul unei prezentări de armament de înaltă tehnologie, inclusiv drone și alte sisteme moderne, precum și la o ceremonie de decorare a militarilor.

Gruparea „Nord” a fost înființată la începutul anului 2024, ca răspuns direct la atacul surpriză al trupelor ucrainene asupra regiunii rusești Kursk din luna august. Deși autoritățile ruse vorbesc despre o misiune defensivă, analiștii militari pro-Kremlin afirmă că scopul real ar fi acela de a ține forțele ucrainene ocupate în regiunile Sumî și Harkov, pregătind în paralel o avansare lentă spre orașul Sumî.

Nikiforov este o figură familiară în ierarhia militară rusă. A condus Districtul Militar de Vest din ianuarie 2023 până la desființarea acestuia în februarie 2024. A mai deținut, pentru o scurtă perioadă, comanda trupelor ruse dislocate în Siria, în 2021. El îl înlocuiește pe generalul-colonel Aleksandr Lapin, despre care surse din presa militară pro-război susțin că ar fi demisionat din motive de sănătate.

Lapin a fost anterior comandant al grupării „Centru” în timpul pierderii orașului Lîman din regiunea Donețk, în toamna anului 2022 — un moment critic în campania rusă, care i-a atras critici virulente din partea liderului cecen Ramzan Kadîrov și a fostului șef al grupării Wagner, Evgheni Prigojin. Cu toate acestea, Lapin a fost menținut în structura de comandă, fiind numit în 2023 șef de stat major al Forțelor Terestre ale Federației Ruse.

Numirea lui Nikiforov vine într-un moment în care Rusia își reconfigurează structura militară, în special în regiunile de graniță cu Ucraina, semn al unei strategii de adaptare la o confruntare prelungită, în care inițiativa tactică pare să se alterneze cu eforturile de stabilizare a frontului.

