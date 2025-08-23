Rusia schimbă comanda militară a forțelor din apropierea graniței cu Ucraina. Generalul Evgheni Nikiforov preia conducerea grupării „Nord”

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 22 August 2025, ora 23:36
295 citiri
Rusia schimbă comanda militară a forțelor din apropierea graniței cu Ucraina. Generalul Evgheni Nikiforov preia conducerea grupării „Nord”
Generalul Serghei Nikifonov și ministrul apărării Andrei Belousov/FOTO:@MyLordBebo

Ministerul rus al Apărării a confirmat joi, 21 august, o schimbare în conducerea uneia dintre cele mai noi formațiuni armate implicate în conflictul cu Ucraina: gruparea de forțe „Nord”, responsabilă pentru protejarea regiunilor de frontieră în fața incursiunilor ucrainene, va fi condusă de general-colonelul Evgheni Nikiforov.

Anunțul oficial a venit în contextul unei inspecții efectuate de ministrul Apărării, Andrei Belousov, în zona de desfășurare a acestei grupări. Potrivit imaginilor difuzate de presa de stat, Nikiforov l-a însoțit pe Belousov în timpul unei prezentări de armament de înaltă tehnologie, inclusiv drone și alte sisteme moderne, precum și la o ceremonie de decorare a militarilor.

Gruparea „Nord” a fost înființată la începutul anului 2024, ca răspuns direct la atacul surpriză al trupelor ucrainene asupra regiunii rusești Kursk din luna august. Deși autoritățile ruse vorbesc despre o misiune defensivă, analiștii militari pro-Kremlin afirmă că scopul real ar fi acela de a ține forțele ucrainene ocupate în regiunile Sumî și Harkov, pregătind în paralel o avansare lentă spre orașul Sumî.

Nikiforov este o figură familiară în ierarhia militară rusă. A condus Districtul Militar de Vest din ianuarie 2023 până la desființarea acestuia în februarie 2024. A mai deținut, pentru o scurtă perioadă, comanda trupelor ruse dislocate în Siria, în 2021. El îl înlocuiește pe generalul-colonel Aleksandr Lapin, despre care surse din presa militară pro-război susțin că ar fi demisionat din motive de sănătate.

Lapin a fost anterior comandant al grupării „Centru” în timpul pierderii orașului Lîman din regiunea Donețk, în toamna anului 2022 — un moment critic în campania rusă, care i-a atras critici virulente din partea liderului cecen Ramzan Kadîrov și a fostului șef al grupării Wagner, Evgheni Prigojin. Cu toate acestea, Lapin a fost menținut în structura de comandă, fiind numit în 2023 șef de stat major al Forțelor Terestre ale Federației Ruse.

Numirea lui Nikiforov vine într-un moment în care Rusia își reconfigurează structura militară, în special în regiunile de graniță cu Ucraina, semn al unei strategii de adaptare la o confruntare prelungită, în care inițiativa tactică pare să se alterneze cu eforturile de stabilizare a frontului.

„Rusia nu este dușmanul meu”. Noua campanie de propagandă a Kremlinului ajunge în România
„Rusia nu este dușmanul meu”. Noua campanie de propagandă a Kremlinului ajunge în România
Pe fondul unei ofensive mediatice tot mai sofisticate, Kremlinul a lansat în Europa o campanie de imagine sub sloganul „Rusia nu este dușmanul meu” – un mesaj aparent inocent, dar care...
Ce indică absența Poloniei de la discuțiile de la Casa Albă. Accident diplomatic sau strategie deliberată?
Ce indică absența Poloniei de la discuțiile de la Casa Albă. Accident diplomatic sau strategie deliberată?
Absența liderilor polonezi de la recentele discuții de la Washington, unde s-au reunit principalii actori transatlantici pentru a discuta viitorul securității europene și al Ucrainei, a fost...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #schimbare comanda, #forte nord , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a facut anuntul asteptat de toata lumea: "E o onoare imensa!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Un e-mail trimis din greseala i-a propulsat spectaculos cariera: "Eram convins ca sunt la un pas de somaj"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Grav accident rutier în SUA, soldat cu morți și răniți. Un autocar cu 50 de oameni la bord, care venea de la Cascada Niagara, s-a răsturnat
  2. Furtuna a produs ravagii în România, vineri seară. Un tânăr de 18 ani a murit strivit de un acoperiș smuls de vânt
  3. „Rusia nu este dușmanul meu”. Noua campanie de propagandă a Kremlinului ajunge în România
  4. Românii se reprofesionalizează. 4 domenii recomandate de un expert HR: „E o necesitate pentru a rămâne relevant pe piața muncii”
  5. Rusia schimbă comanda militară a forțelor din apropierea graniței cu Ucraina. Generalul Evgheni Nikiforov preia conducerea grupării „Nord”
  6. Inteligența artificială și nota de plată pentru mediu. Google dezvăluie consumul de energie, apă și emisii de carbon generate de Gemini
  7. Fostul ministru al Justiției susține că ancheta în dosarul Nordis este tergiversată. DIICOT spune că lucrează, dar dosarul are deja peste 400 de volume
  8. Ce indică absența Poloniei de la discuțiile de la Casa Albă. Accident diplomatic sau strategie deliberată?
  9. Trump dă un termen de două săptămâni pentru a evalua şansele de pace în Ucraina. Negocierile par blocate
  10. Diplomația ca spectacol. Trump și Putin joacă același rol. Zelenski se adaptează. Europa nu reușește