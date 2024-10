Ce produce Rusia pentru front în distileriile atacate din ce în ce mai des de ucraineni VIDEO

Dronele ucrainene au atacat duminică noaptea, 27 octombrie, distileria Ethanol-Spirt din districtul Novohoperski al regiunii Voronej. Guvernatorul Aleksandr Gusev a declarat că atacul a avariat două instalații. Nimeni nu a fost rănit sau ucis.

Explozii au fost auzite în apropierea unei fabrici de băuturi spirtoase din satul Krasnoie din districtul Novohoperski, a transmis canalul de știri Baza de pe Telegram, care este apropiat de serviciile de securitate din Rusia, precum și alte conturi de pe aplicația de mesagerie.

Canalul de știri de ultimă oră SHOT a anunțat că un incendiu a izbucnit și la o distilerie din satul Anna din Anninsky. Clipuri de pe rețelele de socializare au arătat un foc de proporții la o clădire, notează Reuters.

In Voronezh, in addition to distilleries in the region, an 800-square-meter market is on fire pic.twitter.com/mOIP8PZaOL