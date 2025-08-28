Companiile internaționale care continuă să opereze în Rusia finanțează indirect un milion de soldați ruși

Companiile internaționale care continuă să opereze în Rusia ar putea contribui indirect la finanțarea unui milion de soldați ruși, prin plata de taxe către statul rus, sugerează un raport publicat recent.

Potrivit cifrelor analizate de organizația B4Ukraine și de Institutul Școlii de Economie din Kiev (KSE), și furnizate în exclusivitate publicației Newsweek, firmele străine care activează în Rusia au plătit, în anul 2024, taxe în valoare de cel puțin 20 de miliarde de dolari. Conform raportului, această sumă ar fi suficientă pentru a acoperi salariile anuale ale unui milion de militari ruși.

De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 24 februarie 2022, comunitatea internațională a făcut apeluri repetate către mediul de afaceri global pentru a suspenda sau înceta complet activitățile comerciale din Rusia. Obiectivul acestor apeluri a fost atât exprimarea unei poziții morale împotriva războiului, cât și exercitarea unei presiuni economice asupra regimului de la Kremlin.

Cu toate acestea, numeroase companii au ales să își mențină operațiunile în Rusia, contribuind astfel, prin taxele plătite, la veniturile statului rus.

Ce indică raportul

Estimarea privind un milion de soldați finanțați a fost făcută pe baza unei informații publicate anterior, conform căreia un militar rus din regiunea Kemerovo primește în jur de 18.400 de dolari pe contract.

Raportul B4Ukraine și KSE mai arată că, începând cu 2022, companiile internaționale au plătit în total peste 60 de miliarde de dolari în taxe către Rusia – echivalentul a aproximativ jumătate din bugetul militar al Moscovei pentru anul 2025.

Cei mai mari contribuabili

În 2024, cele mai mari sume de impozit pe profit au fost plătite de următoarele companii internaționale:

-Raiffeisen Bank (Austria): 402 milioane dolari

-Chery Automobile (China): 222 milioane dolari

-Philip Morris International (SUA): 220 milioane dolari

-Japan Tobacco International (JTI): 182 milioane dolari

-Leroy Merlin (Franța): 128 milioane dolari

JTI a transmis publicației Newsweek că își desfășoară activitatea în Rusia în conformitate cu toate reglementările internaționale în vigoare, inclusiv sancțiuni economice, controale la export și legislație fiscală. Compania a subliniat că accizele pe tutun sunt, în cele din urmă, plătite de consumatori, indiferent de deținătorul afacerii.

Newsweek a contactat, de asemenea, Raiffeisen Bank, Chery, Philip Morris și Leroy Merlin pentru a solicita comentarii suplimentare.

Philip Morris a declarat anterior că a suspendat investițiile planificate și a redus producția în Rusia începând cu izbucnirea conflictului. Însă, într-un interviu acordat în februarie 2023, directorul executiv Jacek Olczak a explicat că nu este dispus să vândă operațiunile din Rusia în condițiile impuse de Kremlin, din cauza pierderilor financiare semnificative pe care le-ar implica o astfel de decizie.

Mark Temnycky, cercetător asociat al Centrului Eurasia din cadrul Atlantic Council, a declarat pentru Newsweek: „companiile occidentale ar trebui să continue să se retragă din Rusia. Vânzările realizate acolo sprijină economia rusă și, implicit, efortul de război al lui Putin.”

Analiștii notează că susținerea indirectă a Rusiei nu se limitează la taxe. Alte forme de sprijin, conștiente sau nu, includ importul de petrol rusesc prin intermediari și furnizarea de componente electronice către industria de apărare a Rusiei, prin rute comerciale alternative.

