Eforturile Rusiei, concentrate în continuare pe regiunea Donețk: ”Nu reușesc să trimită rezerve pentru apărarea împotriva contraofensivelor ucrainene”

Armata rusă continuă să desfășoare operațiuni ofensive în jurul orașelor Donețk și Bakhmut. Institute for The Study of War (ISW) consideră că aceste acțiuni sunt “fără sens”, atâta timp cât rușii nu reușesc să trimită rezerve pentru apărarea împotriva contraofensivelor ucrainene.

Mai exact, rușii direcționează forțele disponibile către Donbas, nu către liniile defensive “formate în grabă de-a lungul râului Oskil”, potrivit ISW, citat de Biziday.

ISW consideră că “acest efort, aproape robotic de a câștiga teren în regiunea Donețk, pare din ce în ce mai divorțat de realitățile generale ale teatrului de luptă”.

ISW mai arată că prioritizarea apărării teritoriilor ocupate de ruși în sudul Ucrainei, față de apărarea nord-estului Ucrainei, are sens strategic, deoarece regiunile Herson și Zaporijie sunt de importanță critică atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina, în timp ce în nord-est luptele se duc pe zone agricole slab populate.

Ads