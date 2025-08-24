Rusia a făcut publice condițiile pentru pace: Ucraina fără NATO, dar cu garanții internaționale

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 24 August 2025, ora 18:59
1316 citiri
Rusia a făcut publice condițiile pentru pace: Ucraina fără NATO, dar cu garanții internaționale
Vladimir Putin, Donald Trump - Alaska 2025 / FOTO: X, White House

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că viitoarea securitate a Ucrainei ar trebui garantată de un grup de state, inclusiv membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU. Declarația a fost făcută într-un interviu difuzat în Statele Unite, la emisiunea „Meet the Press” de pe NBC News, și confirmă poziția Moscovei privind statutul de neutralitate al Kievului.

Neutralitate în schimbul garanțiilor de securitate

Potrivit lui Lavrov, Ucraina ar trebui să rămână neutră, să nu adere la nicio alianță militară și să păstreze un statut non-nuclear. Oficialul a subliniat că această formulă ar putea fi garantată de țări precum Statele Unite, China, Marea Britanie, Franța și Rusia, dar și de actori regionali precum Germania și Turcia.

„Garanțiile ar oferi securitate Ucrainei, care trebuie să fie neutră, nealiniată cu niciun bloc militar și non-nucleară”, a spus Lavrov.

Declarațiile vin după ce agenția Reuters a relatat că Vladimir Putin ar fi cerut Kievului să accepte pierderea regiunii Donbas, să renunțe definitiv la ambițiile de aderare la NATO și să interzică staționarea trupelor occidentale pe teritoriul său. Kremlinul consideră aceste condiții fundamentale pentru încheierea unui acord de pace.

Lavrov a mai spus că Rusia dorește garanții suplimentare pentru protejarea comunităților vorbitoare de limbă rusă din Ucraina și că „problema teritoriilor” trebuie discutată direct între Moscova și Kiev.

