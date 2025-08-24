Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că viitoarea securitate a Ucrainei ar trebui garantată de un grup de state, inclusiv membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU. Declarația a fost făcută într-un interviu difuzat în Statele Unite, la emisiunea „Meet the Press” de pe NBC News, și confirmă poziția Moscovei privind statutul de neutralitate al Kievului.

Neutralitate în schimbul garanțiilor de securitate

Potrivit lui Lavrov, Ucraina ar trebui să rămână neutră, să nu adere la nicio alianță militară și să păstreze un statut non-nuclear. Oficialul a subliniat că această formulă ar putea fi garantată de țări precum Statele Unite, China, Marea Britanie, Franța și Rusia, dar și de actori regionali precum Germania și Turcia.

„Garanțiile ar oferi securitate Ucrainei, care trebuie să fie neutră, nealiniată cu niciun bloc militar și non-nucleară”, a spus Lavrov.

Declarațiile vin după ce agenția Reuters a relatat că Vladimir Putin ar fi cerut Kievului să accepte pierderea regiunii Donbas, să renunțe definitiv la ambițiile de aderare la NATO și să interzică staționarea trupelor occidentale pe teritoriul său. Kremlinul consideră aceste condiții fundamentale pentru încheierea unui acord de pace.

Lavrov a mai spus că Rusia dorește garanții suplimentare pentru protejarea comunităților vorbitoare de limbă rusă din Ucraina și că „problema teritoriilor” trebuie discutată direct între Moscova și Kiev.

