Cum transformă Putin copiii ucraineni în carne de tun

În teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, Federația Rusă continuă să aplice o politică sistematică de militarizare a copiilor, transformând adolescenți ucraineni în potențială forță de luptă pentru armata invadatoare. O practică care, potrivit Centrului Național de Rezistență (CNS) de la Kiev, echivalează cu un veritabil plan de epurare identitară și militarizare forțată — un posibil caz-școală de crimă de război.

Un exemplu recent, devenit emblematic pentru acest fenomen, este cazul unui adolescent de 15 ani din regiunea Herson, care în trecut obținea medalii la competiții sportive ucrainene. În prezent, băiatul se află într-un centru militarizat rusesc pe insula Șumșu, situată în extremul est al Rusiei, în arhipelagul Kurile, teritoriu ocupat de URSS în 1945 și nerecunoscut internațional ca aparținând Moscovei.

Russian fascists are brainwashing and training children taken from occupied Ukraine to die for Russia in the war against their own homeland, and eventually the rest of Europe. pic.twitter.com/N4cHx6TqOI — Igor Sushko (@igorsushko) September 4, 2025

Informația a fost confirmată de organizația umanitară Save Ukraine, printr-o înregistrare video în care copilul apare transmițând un „salut” de pe insulă, îmbrăcat în uniformă, în contextul unui program care, potrivit ONG-ului, face parte dintr-o amplă rețea de reeducare militară a copiilor deportați din Ucraina.

Mikola Kuleba, fost Avocat al Poporului pentru Drepturile Copilului din Ucraina (2014–2021) și fondator al organizației, afirmă într-o declarație publică:

„Astăzi, acest băiat înregistrează mesaje de pe o insulă cucerită de Armata Roșie în 1945, iar acum transformată într-un poligon de reeducare militară pentru copii ucraineni. Mii ca el, smulși din familii și din comunitățile lor, sunt învățați să urască Ucraina și să manevreze arme. Într-un an sau doi, ei ar putea fi trimiși să lupte pe front, poate chiar împotriva propriei țări.”

Militarizarea copiilor – o strategie sistemică

Centrul Național de Rezistență atrage atenția că acest caz nu este unul izolat, ci parte a unei campanii bine coordonate de către Kremlin. Începând cu 2022, sute de copii din regiunile ocupate – în special din Donbas, Herson și Zaporojie – au fost relocați forțat pe teritoriul Federației Ruse, fie în tabere „patriotice”, fie în centre cu profil militar.

Scopul, potrivit autorităților ucrainene: integrarea acestor minori într-un sistem de loialitate față de statul rus, cu eliminarea identității naționale ucrainene și convertirea lor în viitori soldați ai armatei ocupante.

Specialiștii în drept internațional califică aceste acțiuni drept crimă de război, având în vedere încălcarea gravă a convențiilor internaționale privind protecția copiilor în zonele de conflict. „Toate aceste cazuri sunt documentate și vor fi utilizate în anchete internaționale privind responsabilitatea Federației Ruse”, au transmis reprezentanții CNS.

„Copii de vânzare”: o platformă online din Luhansk

Într-un alt episod șocant, Mikola Kuleba a dezvăluit anterior existența unei platforme online prin care autoritățile ruse „cataloghează” copii ucraineni din regiunea ocupată Luhansk. Site-ul, administrat sub umbrela unor instituții rusești, permite selecția minorilor în funcție de gen, culoarea ochilor sau a părului – o practică ce amintește de metodele de „selecție rasială” din regimurile totalitare ale secolului XX.

„Este vorba despre o infrastructură de deportare și dezinformare a minorilor ucraineni, care se desfășoară la vedere, cu complicitatea structurilor statului rus”, avertizează Kuleba.

O miză tăcută, dar majoră, a războiului din Ucraina

Fenomenul militarizării copiilor din teritoriile ocupate devine una dintre cele mai tulburătoare dimensiuni ale conflictului ruso-ucrainean. Dincolo de linia frontului, se desfășoară un război tăcut, în care copiii sunt convertiți în instrumente ale unei propagande care le refuză trecutul, le distorsionează prezentul și le confiscă viitorul.

În pofida apelurilor internaționale, mecanismele de repatriere rămân fragile, iar în absența unui control efectiv asupra teritoriilor ocupate, autoritățile ucrainene se bazează aproape exclusiv pe organizațiile umanitare pentru a documenta abuzurile și a menține presiunea asupra instituțiilor internaționale.

