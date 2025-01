Un propagandist apropiat al președintelui rus Vladimir Putin a subliniat recent că Moscova are nevoie de un coridor terestru care să treacă prin țările membre NATO, o declarație care intensifică și mai mult relațiile deja extrem de tensionate dintre Rusia și Occident, scrie Newsweek.

Anton Gherașcenko a distribuit pe platforma X (fostul Twitter) un clip în care Soloviov discută despre necesitatea unui coridor terestru pentru a lega Rusia de enclava sa baltică, Kaliningrad. Planul ar presupune traversarea teritoriilor Poloniei și Lituaniei, ambele state membre NATO. În acel clip, Soloviov a acuzat Marea Britanie pentru atacurile asupra Crimeei și a cerut retragerea Ucrainei din Marea Neagră. Mai mult, a considerat Odesa și Mikolaiv drept „orașe rusești” și a pledat pentru un coridor terestru spre Transnistria, invocând securitatea energetică a Rusiei.

Russian propagandist Solovyev:

"We can see who is now behind all the strikes on Crimea and Sevastopol – it's Britain. This means that the UkrNazi regime should have no access to the sea. Odesa and Mykolaiv are Russian cities. Moreover, we need to solve the problem of energy… pic.twitter.com/YiLevpnaqf