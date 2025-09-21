Rusia intră în criză economică profundă dacă războiul din Ucraina se oprește. Dar finanțarea luptelor devine din ce în ce mai dificilă. Groapa pe care Putin a săpat-o singur

Autor: Constantin Dimitriu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 08:46
552 citiri
Kremlinul în flăcări FOTO generată de X/GrokAI

Kremlinul nu poate reduce drastic cheltuielile militare fără a declanșa un colaps economic, însă continuarea finanțării războiului devine din ce în ce mai dificilă. Este concluzia unui raport de la Serviciul de Informații Externe al Ucrainei, citat de Ukrinform.

Informațiile serviciilor de informații arată că războiul lansat de Rusia împotriva Ucrainei a remodelat structura economiei ruse.

În ultimii trei ani de militarizare, Rusia a intrat într-o capcană: cheltuielile pentru apărare au crescut la aproape 8% din PIB, iar complexul militar-industrial a devenit principalul motor al cererii.

Acest lucru a permis Kremlinului să mențină creșterea în sectoare strategice, dar, în același timp, a distrus echilibrul, lăsând afacerile private și industriile civile marginalizate.

„Este imposibil revenirea la un model de pace fără o scădere bruscă a creșterii economice. După război, Moscova va începe să reducă cheltuielile pentru apărare. Drept urmare, milioane de oameni angajați în industria de apărare își vor pierde locurile de muncă, iar regiuni întregi în care sunt concentrate întreprinderile de apărare vor rămâne fără o bază economică”, a declarat serviciul ucrainean de spionaj.

În plus, demobilizarea a sute de mii de soldați contractuali va șoca și piața muncii din Rusia.

Între timp, bugetul rusesc dă deja semne de epuizare.

În prima jumătate a anului 2025, veniturile federale au scăzut cu aproape 17%, în principal din cauza scăderii veniturilor din petrol și gaze, deoarece exporturile de energie sunt acum vândute la un preț redus.

Veniturile Rusiei din petrol și gaze nu compensează pierderile, ca până acum, obligând Ministerul Finanțelor să majoreze impozitele și să introducă noi taxe - măsuri care pun o presiune și mai mare asupra întreprinderilor.

Mai mult, sancțiunile și restricțiile privind importurile de tehnologie provoacă degradarea producției civile: companiile rusești sunt obligate să fabrice bunuri mai ieftine și mai simple, subminând competitivitatea.

Pe termen lung, acest lucru privează țara de capacitatea de a reveni pe piețele globale cu produse de înaltă tehnologie.

„Astfel, Rusia a căzut într-o «capcană». Kremlinul nu poate reduce drastic cheltuielile militare fără colaps, dar continuarea finanțării războiului devine din ce în ce mai dificilă. Aceasta înseamnă că o nouă criză economică pentru Rusia este inevitabilă, iar depășirea ei va necesita o restructurare lungă și dureroasă a întregului sistem”, a concluzionat serviciul de informații.

Armata ucraineană sfătuiește locuitorii din Kiev să se pregătească pentru atacurile dronelor rusești FPV de mari dimensiuni. „Clasicul sistem antiaerian va fi inutil”
Armata ucraineană sfătuiește locuitorii din Kiev să se pregătească pentru atacurile dronelor rusești FPV de mari dimensiuni. „Clasicul sistem antiaerian va fi inutil”
Un nou avertisment vine din interiorul forțelor armate ucrainene: Rusia ar putea intensifica atacurile asupra marilor orașe, inclusiv Kiev, utilizând drone FPV de dimensiuni mari, împotriva...
UE a adoptat al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei. Ce vizează în special
UE a adoptat al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei. Ce vizează în special
La două luni după cel de-al 18-lea "pachet”, Uniunea Europeană continuă să exercite presiuni asupra Rusiei. Vineri, 19 septembrie, Comisia Europeană a propus ţărilor UE să adopte un...
#razboi Ucraina, #sanctiuni Rusia, #economie Rusia, #armata rusa, #industrie armament, #kiev, #Ucraina , #Razboi Ucraina
