Cel mai important bancher al Rusiei avertizează asupra crizei forței de muncă și îndeamnă la un aflux de imigranți calificați. „Este o chestiune de securitate națională”

Rusia se confruntă cu o criză acută a forței de muncă, agravată de mobilizarea militară și sancțiunile occidentale, iar autoritățile încearcă să mențină creșterea economică la 3,2%, în timp ce FMI reduce perspectiva pentru 2025 la doar 0,6%, potrivit raportului World Economic Outlook din octombrie 2025.

Gherman Gref, CEO-ul Sberbank și apropiat al președintelui Vladimir Putin, a declarat joi, 23 octombrie, că Rusia va avea nevoie de milioane de muncitori calificați din străinătate pentru a susține economia și a atinge creșterea anuală vizată. Într-o reuniune a Consiliului de Stat pentru Politică Demografică și Familială, Gref a avertizat că tendințele demografice și economice actuale ale țării sunt nesustenabile fără acțiuni decisive, relatează Reuters.

Războiului pune presiune pe salarii și piața muncii

„Fără creștere economică, nu va exista nimic. Nu vom putea rezolva probleme sociale sau de altă natură,” a subliniat Gref. „Trebuie să creștem cu cel puțin media globală – adică 3,2% anual până în 2030.”

Rusia se confruntă de la începutul războiului din Ucraina cu un deficit masiv de forță de muncă în sectoarele-cheie, pe măsură ce sute de mii de bărbați au fost mobilizați sau s-au oferit voluntari. Plățile substanțiale către recruți au alimentat inflația salarială, distorsionând și mai mult piața muncii.

FMI reduce prognoza de creștere la 0,6%; Banca centrală pregătește decizia privind dobânda

După o creștere de 4,3% în 2024, Fondul Monetar Internațional a revizuit în scădere prognoza pentru 2025, de la 1,5% la 0,6% din PIB real. Banca centrală urmează să decidă vineri asupra dobânzii-cheie, economiștii fiind împărțiți între menținere sau majorare.

Sancțiunile și dobânzile mari împing Rusia către migrație calificată

Gref a atras atenția că accesul restricționat la capital și costurile ridicate ale împrumuturilor, agravate de sancțiunile occidentale, fac creșterea bazată pe productivitate aproape imposibilă. Singura alternativă viabilă, spune el, este atragerea de muncitori calificați din străinătate.

„Din păcate, facem o selecție negativă. Majoritatea celor care vin sunt muncitori necalificați, în timp ce noi pierdem specialiști înalt calificați,” a afirmat el, referindu-se la exodul de profesioniști care a urmat invaziei din Ucraina.

Rusia a mizat mult timp pe lucrători din Asia Centrală – parte a CSI condus de Moscova – pentru construcții și servicii publice, dar fluxul de muncitori a scăzut puternic în ultimul an. După atacul terorist din 2024 la o sală de concerte din Moscova, Kremlinul a impus restricții suplimentare pentru migranții din regiunea central-asiatică.

Orientare spre Asia de Sud, Africa și America Latină

În acest context, Rusia își concentrează acum eforturile de recrutare în Asia de Sud, Africa și America Latină. Numărul cetățenilor indieni care vin în Rusia pentru muncă a crescut de la 813 în 2020 la 17.700 în 2025, iar oficialii se așteaptă ca această cifră să se dubleze anual, pe măsură ce recrutarea se extinde în construcții, industrie și agricultură, potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei.

Gref a cerut guvernului să dezvolte programe pentru atragerea de specialiști străini calificați și să încurajeze studenții internaționali să rămână în Rusia după absolvire. „Este o chestiune de securitate națională și de supraviețuirea țării,” a avertizat el.

