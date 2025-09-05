Ucraina bagă statul petrolier al lui Putin în criză. Marii industriași cer sprijin de la Kremlin

După mai bine de doi ani de atacuri țintite asupra infrastructurii energetice ruse, Ucraina pare să fi atins un prag critic în campania sa împotriva rafinăriilor și depozitelor de combustibil de pe teritoriul Federației Ruse. Potrivit unei analize recente publicate de The Economist, ritmul acestor lovituri s-a intensificat semnificativ în ultima lună, iar efectele încep să se simtă tot mai clar în interiorul Rusiei.

Din prima săptămână a lunii august și până la finalul lunii, Ucraina a lansat peste zece atacuri asupra instalațiilor petroliere din vestul și sudul Rusiei – o ofensivă de tip nou, bazată pe drone de atac cu rază lungă de acțiune, care vizează infrastructura critică a regimului Putin.

Două dintre cele mai recente lovituri – asupra rafinăriilor din Krasnodar și Syzran – au fost confirmate de comandantul Forțelor de Drone din Ucraina, Robert Brovdi, cunoscut sub indicativul „Maghiar”. Acesta a subliniat că instalațiile vizate alimentează direct unități ale armatei ruse implicate în invazia Ucrainei.

40% dintre țintele strategice – rafinării petroliere

Potrivit datelor ucrainene, 40% dintre loviturile strategice de adâncime planificate pentru anul 2025 vizează în mod explicit rafinăriile ruse. Restul se orientează către infrastructura de stocare și transport a combustibililor – elemente cheie ale lanțului logistic militar rusesc.

Până în acest moment, aproximativ 20% din capacitatea de rafinare a Rusiei ar fi fost scoasă din uz, cel puțin temporar. Acest procent echivalează cu pierderi de peste un milion de barili de benzină și motorină pe zi – o presiune severă asupra rețelei interne de distribuție, dar și asupra exporturilor.

Ads

Cele mai grave pagube vizează instalațiile de cracare catalitică – echipamente esențiale pentru transformarea țițeiului în produse finite, imposibil de înlocuit rapid în contextul sancțiunilor internaționale.

Penurie la pompe, explozie a prețurilor, raționalizare

Consecințele sunt deja vizibile: în unele regiuni ale Rusiei, benzinăriile sunt goale, iar cozi lungi s-au format în zonele afectate de penurie. Prețul angro al benzinei a crescut cu 54% față de începutul anului, atingând maxime istorice. Drept urmare, autoritățile de la Moscova au fost nevoite să suspende exportul de benzină, pentru a conserva livrările interne.

În unele regiuni a fost introdus un sistem de raționalizare, iar criza vine pe fondul unei alte provocări majore pentru bugetul Kremlinului: un deficit bugetar de peste 61 de miliarde de dolari înregistrat în primele șapte luni ale anului 2025.

Ucraina a crescut capacitatea de producție de drone

Ads

Explicația eficienței tot mai mari a loviturilor ucrainene stă, potrivit analistului Serghei Vakulenko de la Carnegie Russia Eurasia Center din Berlin, în dezvoltarea accelerată a producției autohtone de drone kamikaze. Acestea pot fi lansate în grupuri, își coordonează traiectoriile cu mare precizie și au capacitatea de a satura și depăși sistemele de apărare aeriană ruse.

Loviturile din această vară au coincis cu vârful sezonului agricol și cu perioada concediilor, ceea ce a amplificat efectele sociale și economice. Vakulenko consideră însă că, deocamdată, criza este „dificilă, dar gestionabilă”, iar o prăbușire completă a pieței interne a carburanților nu este iminentă – deși impactul acumulat poate deveni semnificativ dacă ritmul atacurilor se menține.

Presiune cumulativă asupra regimului Putin

Dincolo de dimensiunea economică, efectele campaniei ucrainene au o componentă strategică importantă. Profesorul britanic de studii militare Lawrence Freedman avertizează că, deși loviturile asupra rafinăriilor nu vor fi decisive de unele singure, ele contribuie la epuizarea regimului rus într-un context mai larg – în care economia stagnează, iar armata rusă nu reușește să înregistreze progrese majore pe front.

Ads

„Combinate cu eșecurile de pe câmpul de luptă și cu dificultățile economice, aceste atacuri sporesc presiunea asupra lui Putin”, a comentat Freedman.

Marii industriași cer sprijin de la Kremlin

Într-un gest rar, la final de august, Uniunea Industriașilor și Oamenilor de Afaceri din Rusia (RSPP) a cerut oficial președintelui Putin un mecanism de compensare fiscală pentru companiile afectate de atacurile ucrainene.

Solicitările vizează acoperirea a 50% din costurile pentru construcția de adăposturi, instalarea de sisteme de supraveghere și război electronic, precum și refacerea instalațiilor afectate. De asemenea, mediul de afaceri cere deduceri suplimentare din accize în cazurile în care activitatea economică este suspendată din cauza atacurilor.

Reacția Kremlinului la aceste cereri nu a fost deocamdată făcută publică. Dar faptul că marii jucători economici încep să ceară sprijin pentru daune de război indică o realitate pe care Moscova nu o mai poate nega: războiul nu mai este doar la granițe – ci se mută tot mai adânc în interiorul Federației Ruse.

Ads