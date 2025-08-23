Un nou deces „misterios” în cercul propagandei de la Kremlin. Kiril Vîșinski, fost director executiv al trustului media Russia Today, a murit la 58 de ani

Încă un nume din cercul apropiat al Kremlinului se adaugă pe lista tot mai lungă a deceselor suspecte din Rusia. Kirill Vîșinski, fost director executiv al trustului media Russia Today (RT) și vechi colaborator al propagandei pro-Kremlin, a murit la Moscova, la doar 58 de ani.

Presa de stat rusă anunță că decesul ar fi survenit în urma unei „boli îndelungate”, însă detalii concrete privind natura acesteia lipsesc, iar până de curând, Vîșinski era activ în spațiul public, cu apariții regulate la radio și implicat în conducerea RT. Lipsa unor informații anterioare privind starea sa de sănătate alimentează suspiciunile.

Fost cetățean ucrainean, Vîșinski a fost arestat în 2018 la Kiev, fiind acuzat de înaltă trădare și sprijin activ acordat propagandei ruse. A petrecut aproximativ un an într-un centru de detenție, fiind apoi eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia, în 2019.

În același an, a fost numit în conducerea RT. De-a lungul anilor, s-a remarcat ca un susținător fervent al politicilor lui Vladimir Putin, inclusiv al anexării Crimeei și al invaziei pe scară largă în Ucraina. Într-o declarație publică, justifica războiul prin nevoia de „demilitarizare și denazificare” a Ucrainei.

Recompensat cu mai multe decorații ale statului rus

Figura sa controversată a fost recompensată cu mai multe decorații ale statului rus, iar în 2022 fusese cooptat în așa-numitul „Consiliu pentru Drepturile Omului” condus de Putin. Tot el a reprezentat Kremlinul în campania prezidențială recentă.

Vîșinski a fost și ținta unor măsuri de confiscare de către autoritățile ucrainene – în iunie 2025, Curtea Supremă Anticorupție de la Kiev a admis o solicitare a Ministerului Justiției prin care i-au fost sechestrate bunuri în valoare de peste 200.000 de lire sterline.

Moartea sa survine într-un context tot mai sumbru în Rusia, unde în ultimii ani zeci de figuri proeminente – fie din rândul oficialilor, fie din mediul de afaceri sau presă – au decedat în împrejurări controversate. Unii s-au „sinucis” în mod suspect, alții au căzut de la înălțimi – fie din spitale, fie din locuințe luxoase – fără martori, camere de supraveghere sau explicații convingătoare.

Este cazul lui Andrei Badalov, vicepreședinte al Transneft, care în iulie a căzut de la etajul 17 al unui bloc de lux din Moscova, deși locuia la etajul 10. Anchetatorii au invocat sinuciderea, bazându-se pe o presupusă scrisoare adresată soției.

Un alt exemplu: Ravil Maganov, președinte al gigantului petrolier Lukoil, s-a „aruncat” în 2022 de la etajul șase al spitalului Clinicii Centrale din Moscova – aceeași instituție unde Putin a venit în aceeași dimineață să-i aducă un ultim omagiu lui Mihail Gorbaciov.

În 2023, Marina Iankina, responsabilă de finanțele districtului militar vestic al Ministerului rus al Apărării, a fost găsită moartă după ce ar fi căzut de la etajul 16 al unei clădiri din Sankt Petersburg. Circumstanțele morții ei sunt neclare până în prezent.

Ultimul caz notoriu: Mihail Rogaciov, fost vicepreședinte Iukos, a fost găsit în octombrie 2024 la baza blocului său din Moscova, în ceea ce autoritățile au calificat drept o „sinucidere” cauzată de boală. Familia a negat cu fermitate această versiune.

