Generalul rus „bun de nimic”, demis după gafele din Ucraina

Autor: Veronica Andrei
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 06:00
Generalul Aleksandr Lapin/FOTO:X@wogoa1

Aleksandr Lapin, general-colonel în armata rusă și unul dintre comandanții asociați frecvent cu înfrângerile Moscovei în Ucraina, a fost eliberat din funcție, potrivit unor surse citate de agenția rusă pro-Kremlin RBC. Anunțul vine într-un moment în care Kremlinul pare să-și regândească lanțul de comandă, după o serie lungă de campanii militare eșuate și pierderi grele pe front.

Lapin, un veteran al structurilor de comandă rusești, a devenit cunoscut publicului larg în 2022, când apăra regiunea Harkov în fața unei contraofensive ucrainene fulgerătoare. În câteva săptămâni, frontul rusesc s-a prăbușit, iar mai multe orașe au fost recucerite de forțele Kievului. Episodul i-a atras critici dure, inclusiv din partea liderului cecen Ramzan Kadîrov, care l-a numit public „un general bun de nimic” — o etichetă care avea să-l urmărească până la sfârșitul carierei sale active.

În 2024, Lapin a fost responsabil de apărarea regiunii rusești Kursk, la granița cu Ucraina, într-un moment în care forțele ucrainene au lansat o incursiune transfrontalieră fără precedent. În primele luni, armata ucraineană a ocupat aproximativ 1.300 de kilometri pătrați — o ofensivă posibilă, potrivit The Wall Street Journal, din cauza vulnerabilităților sistemice din apărarea coordonată de Lapin.

Nouă luni mai târziu, Moscova a contraatacat, cu sprijinul a 12.000 de militari nord-coreeni, recucerind mare parte din teritoriu. Operațiunea a venit însă cu un preț uman uriaș: circa 80.000 de soldați ruși ar fi fost uciși sau răniți, conform estimărilor independente.

Lapin, născut în 1964 la Kazan, este un ofițer cu carieră clasică: absolvent al Școlii Superioare de Tancuri din Kazan, a urcat treptat în ierarhia militară. În 2017, a fost numit șef de stat major al forțelor ruse din Siria, apoi a condus Districtul Militar Central și mai multe grupări combatante în Ucraina.

Surse apropiate Kremlinului, citate de agenția regională Tatar-inform, susțin că Lapin va primi o funcție civilă, în subordinea liderului Republicii Tatarstan, Rustam Minnihanov. Mutarea pare să semnaleze o înlăturare discretă, dar definitivă, din structurile de decizie militară.

Pe lângă eșecurile de pe teren, Lapin are și probleme juridice internaționale. În 2022, Parchetul General al Ucrainei l-a pus sub acuzare pentru participare la declanșarea unui război de agresiune și pentru încălcarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

Astfel, omul care trebuia să apere flancurile armatei ruse s-a dovedit, în final, o piesă slabă într-o strategie militară haotică. Iar în Rusia lui Putin, eșecul – chiar și după decenii de loialitate – nu rămâne niciodată nepedepsit, chiar dacă vine ambalat într-o retragere „onorabilă”.

