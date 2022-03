Ministerul Apărării din Rusia a anunţat că se vor deschide coridoarele umanitare sâmbătă, 5 martie, la ora locală 10.00 (07.00 GMT), pentru oraşele ucrainene Mariupol şi Volnovaha.

UPDATE 10:05

"Evacuarea populaţiei civile va începe la ora 11.00", a anunţat Primăria, după un acord de încetare temporară a focului cu Rusia.

Sâmbătă, Ministerul rus al Apărării anunţase deschidere de coridoare umanitare pentru oraşele ucrainene Mariupol şi Volnovaha.

Potrivit BBC, un "regim de tăcere" va fi implementat pentru ca populaţia civilă să părăsească oraşele şi a fost convenit cu autorităţile ucrainene, a declarat ministerul apărări.

Deocamdată nu există confirmare din partea ucraineană cu privire la aceste informaţii.

În Mariupol, a început evacuarea populației, scrie NEXTA.

In #Mariupol, the evacuation of the population begins.