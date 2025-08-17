Deturnarea fondurilor de război. Cum ajung donațiile pentru front să finanțeze vacanțe, automobile de lux și manichiuri în Rusia

În regiunea Orientului Îndepărtat rus, autoritățile au declanșat o serie de anchete privind presupuse fraude comise de voluntari ai organizațiilor care strâng fonduri pentru armata rusă. Potrivit unor surse locale, un voluntar ar fi folosit banii donați pentru mese extravagante și un tort de 20 de kilograme, în timp ce altul ar fi cheltuit sume considerabile pe manichiuri, haine și o vacanță în stațiunea Soci.

Aceste incidente fac parte dintr-o tendință mai largă, observată în întreaga țară, de deturnare a donațiilor destinate sprijinirii efortului militar rus din Ucraina. Publicația Novaia Gazeta Europe a investigat modul în care funcționează aceste scheme, cine are de câștigat de pe urma lor și ce măsuri iau autoritățile pentru a limita fenomenul.

Un activist pro-război anchetat pentru fraudă

Aillaan Vinokurov, în vârstă de 29 de ani, conducea centrul de voluntariat Patriot Centre din Republica Saha (Iakuția), fiind anterior implicat în campania Iakuția e cu voi!, destinată strângerii de fonduri pentru soldații ruși din Ucraina. Campania nu avea însă statut legal, iar banii ajungeau direct în contul său bancar personal.

Pe 27 iunie 2025, Vinokurov a fost reținut sub suspiciunea de deturnare a aproximativ 5 milioane de ruble (circa 54.000 de euro). A fost reținut și Algis Petrov, în vârstă de 27 de ani, adjunct al Consiliului Local din Iakuțk și lider local al organizației Voluntari pentru Victorie.

Autoritățile au percheziționat sediul centrului Patriot, au confiscat documente și au audiat angajați ai Ministerului pentru Tineret din Yakutia. Cei doi sunt acuzați că ar fi furnizat documente financiare false în vederea obținerii unor granturi publice destinate politicilor de tineret.

Ads

Fonduri publice pentru un tort și o petrecere

În aprilie 2025, Vinokurov a devenit directorul noului centru de tineret Patriot, deschis la Iakuțk. La scurt timp, a organizat o licitație de 7,4 milioane de ruble (80.000 de euro) pentru inaugurarea clădirii renovate, eveniment care a inclus divertisment și un tort de 20 de kilograme.

De asemenea, în luna mai, a fost anunțată o licitație de peste 75 de milioane de ruble (800.000 de euro) pentru lucrări de reparații la sediul centrului. Conform site-ului Sakha Life, fondurile publice alocate centrului au fost, în parte, redirecționate în scopuri personale. Vinokurov și Petrov se află acum în arest la domiciliu.

Cazuri similare în alte regiuni

Iakuția nu este un caz izolat. În Tiumen, un adjunct al comandantului unei unități militare a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru că a vândut 450 de perechi de bocanci, achiziționați printr-o organizație publică, cu peste 2 milioane de ruble (24.800 de euro). Bocancii erau destinați soldaților de pe front.

Ads

Un alt caz notabil este cel al voluntarei Alesia Sosina, în vârstă de 38 de ani, acuzată că a păcălit un soldat să-i dea cardul bancar și codul PIN, promițând că va trimite banii surorii acestuia. În schimb, a retras 815.000 de ruble (8.700 de euro) și a cheltuit banii pe restaurante, îmbrăcăminte, manichiuri și un bilet de avion spre Soci.

Lipsa de transparență și reacția bloggerilor pro-război

De-a lungul timpului, mai mulți bloggeri pro-război au atras atenția asupra lipsei de transparență în gestionarea donațiilor. În 2023, Andrey Pakulev, realizatorul unui canal YouTube, a strâns circa 4 milioane de ruble (43.200 de euro) printr-un teledon caritabil, declarând că toate fondurile au fost direcționate către „băieții de pe front”. Ulterior, a fost surprins achiziționând un SUV scump, o casă și un Porsche Cayenne.

În septembrie 2024, jurnalista pro-guvernamentală Anastasia Mironova a dezvăluit alte cazuri de deturnare de fonduri: bloggerul Roman Aliohin și voluntarul Kirill Fiodorov au folosit banii colectați pentru achiziționarea unui automobil sport de lux și a unui ceas de 400.000 de ruble (4.300 de euro). Fiodorov le-a mulțumit donatorilor pentru „generozitate”.

Ads

Într-un caz separat, doi soldați, Serghei Grițai și Dmitri Lisakovski, au publicat un videoclip în care îl acuzau pe comandantul lor, Igor Puzik, de trafic de droguri și deturnarea de ajutoare umanitare. Cei doi au murit la scurt timp după această dezvăluire.

Autoritățile propun măsuri de reglementare

La aproape patru ani de la începutul războiului, Duma de Stat a început să elaboreze propuneri pentru monitorizarea donațiilor. Deputata Olga Zanko a sugerat ca donațiile să nu mai fie direcționate către conturi personale, ci către conturi speciale, cu registre publice și rapoarte digitale simplificate.

Măsura a stârnit controverse pe forumurile pro-război, unde unii utilizatori se tem că transparența ar putea duce la scăderea numărului de donații, odată ce publicul va deveni conștient de problemele reale ale armatei.

Jurnalistul militar Roman Saponkov a susținut ideea unei reglementări mai stricte, dar a remarcat și dificultățile birocratice în înregistrarea fundațiilor caritabile care au ca scop sprijinirea armatei. Potrivit Ministerului Justiției, „armata are tot ce îi trebuie”, deci astfel de fundații nu pot fi înregistrate oficial.

Ads

Tot Saponkov a criticat cheltuielile administrative ale unor ONG-uri, menționând că organizația condusă de Olga Zanko ar fi alocat 39,8 milioane de ruble (430.000 de euro) pentru costuri operaționale – peste jumătate din totalul donațiilor primite în 2022.

În timp ce autoritățile dezbat mecanismele de control, fluxul de donații continuă. Mulți bloggeri pro-război recunosc că unii voluntari obțin câștiguri personale considerabile, dar avertizează că reglementarea excesivă ar putea opri complet sprijinul pentru efortul de război.

Ads