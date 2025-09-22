Într-un nou capitol al războiului invizibil, dar profund resimțit la nivel local, forțele ruse par să fi adăugat o nouă categorie de ținte în campania lor de distrugere sistematică: turnurile de telefonie mobilă. Potrivit expertului ucrainean în sisteme de comunicații, Serhii Beskrestnov, în ultimele săptămâni, dronele rusești au început să atace tot mai frecvent infrastructura de telecomunicații din regiunile de graniță Cernihiv, Sumi și Harkov.

Antenele vizate nu au vreo valoare militară — nu sunt stații radar, nici puncte de comandă. Sunt, pur și simplu, emițătoare GSM. Iar consecințele distrugerii lor sunt imediate: comunități întregi, multe dintre ele formate din persoane în vârstă, rămân izolate, fără acces la telefonie sau internet.

„Cei care operează dronele rusești văd clar că pe aceste turnuri nu sunt instalate echipamente militare. Și totuși le distrug. Asta înseamnă că mii de oameni rămân fără legătură cu lumea — și nu vorbim de confort, ci de supraviețuire”, explică Beskrestnov, cunoscut în spațiul online sub pseudonimul „Flash”.

Tehnicienii operatorilor de telefonie mobilă, civili fără vreo protecție specială, continuă să urce în turnuri și să repare ce se poate, în ciuda riscului evident ca o dronă să-i vizeze în timp real. „Știu ce îi așteaptă. Dar tot merg”, spus expertul, subliniind curajul unor oameni care, în mod normal, ar trebui să se ocupe de semnalul la telefon, nu de supraviețuire în zone de război.

Sumi, din nou sub foc: răniri, incendii și infrastructură distrusă

Ads

În paralel, regiunile din nord-estul Ucrainei rămân sub presiunea constantă a bombardamentelor. În cursul zilei de sâmbătă, 20 septembrie, forțele ruse au atacat 26 de localități din Sumi, utilizând diverse tipuri de armament. În urma acestor atacuri, un bărbat de 62 de ani a fost rănit în comunitatea Sumsk, conform informațiilor oferite de administrația militară regională, condusă de Oleg Hryhorov.

Pagubele materiale sunt extinse: clădiri nelocuite distruse în orașul Sumi, un incendiu de proporții, ulterior stins de pompieri, case avariate în comunitățile Ricikivska și Velikopisarivska, dar și drumuri deteriorate în zona Vorozhbianska.

În ultimele zile, dronele rusești au vizat și comunitățile Yunakivska, Trostianetska și din nou Sumsk. În urma acestor lovituri, mai multe persoane au fost rănite, inclusiv o tânără de 29 de ani și un bărbat de 69 de ani. Trei alte persoane — doi bărbați de vârstă mijlocie și o femeie de 75 de ani — au fost rănite în Trostianets.

Ads

Cernihiv: drone împotriva salvatorilor

Atacurile au continuat și în Cernihiv, unde forțele ruse au lovit un obiectiv de infrastructură critică în raionul Nijyn. Este a doua oară în doar câteva zile când salvatorii ucraineni devin victime ale unor atacuri repetate în timpul intervențiilor de urgență.

Doi pompieri au fost răniți în timpul unei misiuni de stingere a incendiilor, iar starea lor este clasificată ca „medie” din punct de vedere medical. Cazul a fost confirmat de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

Anterior, dronele rusești au lovit obiective de transport în orașul Cernihiv. Un tânăr de 21 de ani a fost rănit și internat în secția de neurologie a spitalului local. Potrivit autorităților, acesta este cel mai grav atac cu drone asupra orașului Nijyn de la începutul invaziei la scară largă: au fost lovite o bază de combustibil și o altă unitate economică din zonă.

Rețeaua de comunicații, noul front

Dincolo de pierderile umane și materiale, atacurile asupra rețelei de comunicații mobile marchează o nouă etapă în strategiile de destabilizare ale Rusiei. În mod sistematic, este subminată capacitatea civililor de a comunica, de a apela ambulanța sau de a accesa informații vitale în timp real.

În aceste condiții, fiecare turn GSM distrus nu este doar o pierdere tehnică — este o lovitură directă în inima comunităților, o formă de presiune tăcută, dar devastatoare. Iar cei care încearcă să repare această tăcere forțată — ingineri, tehnicieni, pompieri, voluntari — sunt, poate, cei mai expuși dintre toți.

Ads