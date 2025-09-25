Trecut cu vederea în propaganda oficială, dar spus cu subînțeles în presa rusă afiliată puterii, adevărul despre frontul din Ucraina începe să se strecoare și în declarațiile oficialilor ruși. Dmitri Rogozin, fost șef al Roscosmos și în prezent senator al Federației Ruse pentru regiunea ocupată Zaporojie, a recunoscut public ceea ce experții militari occidentali afirmă de luni de zile: Rusia se confruntă cu un război de poziții epuizant, iar Ucraina domină războiul dronelor.

„Avansăm cu o dificultate uriașă și la un cost colosal”, a spus Rogozin într-un interviu recent, descriind linia frontului drept „împietrită”, cu echipamente distruse înainte să poată fi desfășurate și cu asalturi de mici dimensiuni care rareori se încheie cu un câștig real.

Într-un ton deloc specific retoricii oficiale de la Moscova, senatorul a recunoscut că Rusia este depășită tehnologic în domeniul dronelor. Ucraina ar dispune, spune el, de „de zece ori mai multe drone” și ar lansa zilnic între 100 și 250 de aparate fără pilot, mulțumită sprijinului din partea „unei coaliții de țări înalt tehnologizate”.

Afirmațiile lui Rogozin contrastează vizibil cu mesajele transmise până nu demult de oficialii ruși și chiar de unii analiști militari occidentali, care vedeau într-o stagnare a frontului un avantaj pentru Moscova. De data aceasta, chiar un reprezentant al puterii recunoaște că războiul de uzură avantajează Ucraina, nu Rusia.

Un impas recunoscut de ambele tabere

Este interesant de remarcat că aceste constatări nu diferă substanțial de cele formulate în urmă cu un an de generalul Valerii Zalujnîi, fost comandant suprem al armatei ucrainene și în prezent ambasador al Ucrainei în Regatul Unit. Într-un articol publicat în toamna lui 2023 în Dzerkalo Tîjnia, Zalujnîi avertiza că frontul s-a transformat într-un „război de tranșee, asemănător cu Primul Război Mondial”, în special în zona Donețkului.

Zalujnîi considera că acest tip de conflict lent și costisitor este defavorabil Ucrainei, care nu poate susține, pe termen lung, un efort de război la intensitate maximă fără resurse suplimentare de echipamente și personal.

Cu toate acestea, diferența de interpretare e semnificativă. Pentru Rogozin, blocajul devine periculos pentru Rusia, tocmai pentru că îi subminează avantajele tactice și logistice. Pentru Zalujnîi, același blocaj era periculos pentru Ucraina tocmai pentru că nu permitea o ofensivă decisivă, iar războiul se prelungea într-un ritm lent, dar devastator.

Superioritatea dronelor – factorul care schimbă regulile jocului

În prezent, superioritatea Ucrainei în domeniul dronelor pare să încline balanța într-o direcție neașteptată. De la drone de recunoaștere la cele kamikaze de tip FPV, Ucraina a reușit să creeze un ecosistem tehnologic susținut de Occident, care oferă rezultate concrete pe front.

În mod repetat, convoaiele rusești sunt lovite înainte de a ajunge pe linia de contact. Proviziile – muniție, alimente, medicamente – sunt atacate în spatele frontului, ceea ce complică serios logistica rusă. Într-un teatru de război atât de întins, orice întrerupere de aprovizionare poate deveni fatală.

„Echipamentele sunt distruse înainte să ajungă la destinație”, a recunoscut Rogozin. „Frontul e static. E un război de poziții.”

Între timp, trupele rusești, adesea trimise în condiții precare, rămân blocate în tranșee infestate de șobolani, cu moral scăzut și cu tot mai puține rezerve. Ceea ce inițial părea o campanie de „eliberare” s-a transformat într-un coșmar logistic și psihologic pentru Moscova.

Kursk: un semnal de alarmă pentru Kremlin

Un exemplu elocvent al noii strategii ucrainene este incursiunea de la Kursk, din august 2024. Deși nu a fost o operațiune de amploarea unei ofensive strategice, atacul a forțat Rusia să redirecționeze trupe și resurse din estul Ucrainei pentru a proteja teritoriul propriu. A fost o lovitură simbolică și operațională, care a subliniat vulnerabilitatea profundă a sistemului defensiv rusesc, în ciuda dimensiunii sale aparent colosale.

Pentru generalul Zalujnîi, aceste operațiuni cu preț mare în vieți omenești nu sunt întotdeauna justificate, însă recunoaște că, în anumite condiții, pot avea valoare strategică.

Un război care macină ambele părți – dar în ritmuri diferite

Deși niciuna dintre tabere nu a obținut un avantaj decisiv, un lucru devine tot mai clar: Rusia începe să piardă teren în domeniile unde nu se aștepta – tehnologia, logistica, adaptabilitatea. Iar Ucraina, deși epuizată de mobilizare și de pierderi umane considerabile, reușește să rămână în ofensivă psihologică și simbolică.

Senatorul Rogozin nu a făcut decât să confirme un fapt cunoscut pe front, dar rar rostit în cercurile oficiale de la Moscova: războiul e într-un punct mort, iar costurile reale se adună, mai ales pentru agresor.

