Rușii își dotează dronele cu senzori anti-interceptare. Cum le neutralizează ucrainenii

Pe frontul invizibil al războiului tehnologic dintre Rusia și Ucraina, echilibrul se redefinește constant. O unitate ucraineană de drone a reușit recent să intercepteze și să doboare un model modificat al dronei rusești „Gerbera”, echipat cu senzori optici special concepuți pentru a detecta și evita interceptoarele aeriene, potrivit publicației specializate Militarnyi.

Drona în cauză nu era una standard. Pe lângă camera de supraveghere orientată vertical, aparatul dispunea de doi senzori suplimentari: unul poziționat în spate, pentru a monitoriza eventualele amenințări din urmă, și altul orientat către partea superioară, acoperind astfel o zonă esențială pentru apărarea împotriva interceptoarelor aeriene. Ansamblul de senzori sugerează o intenție clară: extinderea capacității dronei de a detecta pericolele din multiple direcții și, eventual, de a declanșa manevre de evitare automată.

Some Russian “Gerbera” reconnaissance UAVs now have two top-mounted cameras that apparently monitor Ukrainian interceptor drones. This information is transmitted by radio modem to Russia to help prepare the best flight corridors for “Shahed” (Geran-2) strike UAVs. https://t.co/cNfOSCxl5N pic.twitter.com/sTlhnRlEuk — Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) September 25, 2025

Cu toate acestea, materialul video publicat de unitatea ucraineană WU Samurai arată că operatorii ucraineni au reușit să neutralizeze drona înainte ca aceasta să reacționeze, demonstrând o capacitate operațională adaptată noilor amenințări.

Modelul „Gerbera”, în configurația sa actualizată, reflectă o tendință mai amplă în strategia rusă: contracararea progresului ucrainean în utilizarea dronelor de interceptare. În mod evident, Moscova mizează pe creșterea autonomiei și a conștiinței situaționale a dronelor sale, într-un context în care cerul devine tot mai periculos pentru aparatele de recunoaștere.

Cu toate acestea, performanța unității WU Samurai demonstrează că partea ucraineană nu doar că ține pasul cu inovațiile tehnologice rusești, dar și reușește să le anuleze eficient. De altfel, în operațiunea imediat următoare, aceeași unitate a doborât o altă dronă rusă — un model Zala, de asemenea echipat cu senzori optici de detecție și evitare.

Faptul că aceste sisteme avansate apar pe platforme multiple sugerează o standardizare accelerată în dotarea dronelor rusești. Războiul dronelor se mută astfel într-o nouă etapă — una în care algoritmii, senzorii și timpii de reacție devin factori decisivi pe un front unde pilotul e, adesea, la sute de kilometri distanță.

