Cum ocolește Rusia sancțiunile occidentale: O fabrică rusească de armament a cumpărat „componente de înaltă precizie” de la o mare firmă germană

Autor: Maria Mora
Vineri, 08 August 2025, ora 08:00
796 citiri
Cum ocolește Rusia sancțiunile occidentale: O fabrică rusească de armament a cumpărat „componente de înaltă precizie” de la o mare firmă germană
Bombă rusească cu ghidare/FOTO:@Archer83Able

O fabrică de explozibili deținută de statul rus a reușit să achiziționeze echipamente Siemens pentru automatizarea utilajelor, ocolind sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite prin intermediul unui furnizor rus care a importat tehnologia din China.

Este vorba despre Fabrica de Oleum Biysk (BOZ), situată în sudul Siberiei, aflată în subordinea companiei Uzina Sverdlov, deja sancționată de SUA și UE pentru implicarea în efortul militar al Rusiei, arată o investigație Reuters.

BOZ a încheiat în octombrie 2022 un contract cu firma rusă Techpribor, care a livrat echipamentele necesare automatizării liniilor de producție, potrivit documentelor de achiziție publică consultate de Reuters.

Date vamale indică faptul că Techpribor a importat echipamente Siemens din China, în special de la compania Huizhou Funn Tek, din provincia Guangdong. Prin corelarea codurilor de produs și a descrierilor din documente, jurnaliștii au identificat două regulatoare de putere Siemens identice cu modelele comandate de BOZ.

Un purtător de cuvânt al Siemens a declarat că firma „respectă strict sancțiunile internaționale și cere același lucru de la clienții săi”, dar a admis că unele produse pot ajunge în Rusia fără ca producătorul să fie informat. De asemenea, Siemens a precizat că investighează orice indiciu de încălcare a sancțiunilor și colaborează cu autoritățile relevante în astfel de cazuri.

Reprezentanții Techpribor, BOZ și ai companiei-mamă nu au răspuns solicitărilor Reuters.

Doamna Chen, reprezentant al Huizhou Funn Tek, a declarat pentru Reuters că firma poate achiziționa produse direct de la Siemens și că „nu li se cere să declare cine este utilizatorul final”. Ea a mai susținut că firma nu livrează către entități implicate în producția militară, deși are numeroși clienți în Rusia.

Techpribor a realizat ulterior alte importuri de echipamente Siemens de la o a doua companie chineză, New Source Automation, din Xiamen. Managerul acesteia, Ryan Wu, a confirmat legătura comercială cu Techpribor și a spus că Siemens nu solicită informații despre beneficiarul final al echipamentelor.

Analiștii susțin că accesul la astfel de echipamente este esențial pentru industria rusă de apărare, care încearcă să-și sporească capacitatea de producție în contextul războiului din Ucraina. Automatizarea permite eficientizarea producției, mai ales în condițiile în care sectorul militar rus se confruntă cu un deficit de forță de muncă.

„Aceste componente de înaltă precizie sunt adesea de neînlocuit în procesele avansate de fabricație, inclusiv în producția de rachete, drone și în recondiționarea tancurilor”, a declarat Konrad Muzyka, director al companiei de consultanță militară Rochan din Polonia. „Fără ele, efortul de război al Rusiei ar deveni mai costisitor, mai lent și ar pune o presiune suplimentară pe piața muncii”.

În paralel cu aceste achiziții, fabrica BOZ se află în plin proces de extindere, construind o unitate pentru producția unui nou tip de exploziv, RDX. Potrivit unei prezentări video oficiale, BOZ produce în prezent explozibili precum TNT și HMX, folosiți atât în aplicații civile, cât și militare. Conform autorităților regionale, fabrica execută comenzi pentru Ministerul Apărării din Rusia.

Uniunea Europeană a început să închidă breșele prin care tehnologia occidentală ajunge în Rusia. În decembrie 2024, UE a impus primele sancțiuni unor companii chineze pentru furnizarea de componente militare către Rusia. Alte șapte firme din China și Hong Kong au fost sanctționate în iulie 2025. Diplomatul-șef al UE, Kaja Kallas, a declarat în februarie că exporturile chineze „alimentează războiul Rusiei împotriva Ucrainei” și a cerut Beijingului să înceteze aceste livrări.

Ministerele rus și chinez al Comerțului, precum și Ministerul rus al Apărării, nu au răspuns întrebărilor adresate de Reuters în legătură cu aceste tranzacții.

Atac rusesc cu bombe aeriene într-o tabără din Ucraina. Două persoane au murit și alte 12 au fost rănite. Zelenski: „Numai brutalitate pentru a produce frică” FOTO/VIDEO
Atac rusesc cu bombe aeriene într-o tabără din Ucraina. Două persoane au murit și alte 12 au fost rănite. Zelenski: „Numai brutalitate pentru a produce frică” FOTO/VIDEO
Cel puţin două persoane au fost ucise, iar alte 12 rănite - inclusiv doi copii -, într-o tabără de vacanţă, în regiunea Zaporojie, în sudul Ucrainei, anunţă miercuri, 6 august,...
Emisarul lui Donald Trump a ajuns la Moscova. Președintele SUA amenință cu sancțiuni dacă Rusia nu încheie războiul până vineri
Emisarul lui Donald Trump a ajuns la Moscova. Președintele SUA amenință cu sancțiuni dacă Rusia nu încheie războiul până vineri
Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, a ajuns la Moscova şi a fost întâmpinat la aeroport de Kirill Dmitriev, trimisul rus pentru investiţii. Preşedintele SUA, Donald Trump,...
#razboi Ucraina, #sanctiuni Rusia, #sanctiuni SUA Rusia, #sanctiuni UE Rusia, #armament Rusia , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a aflat! Cati bani tocmai s-au platit pentru Andrei Ratiu

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum s-a produs incidentul de la Sibiu, unde un bărbat și un copil au murit electrocutați. Greșeala care a dus la finalul tragic
  2. Zeci de percheziții într-un amplu dosar de proxenetism. Metodele folosite de suspecți pentru a face bani și a ține poliția la distanță
  3. De ce întâlnirea așteptată de toată planeta, dintre Trump și Putin, nu va duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina. „Foarte periculoasă”
  4. Ce învață elevii ruși despre România și Republica Moldova: Unirea din 1918, catalogată drept „ocupație”
  5. Greșelile majore pe care le fac șoferii români în trafic. Titi Aur spune ce e regula celor două secunde: „Reducere considerabil riscul de coliziune”
  6. Cum ocolește Rusia sancțiunile occidentale: O fabrică rusească de armament a cumpărat „componente de înaltă precizie” de la o mare firmă germană
  7. SUA pun o recompensă de zeci de milioane de dolari pe capul președintelui Venezuelei. Maduro, numit „unul dintre cei mai mari traficanţi de droguri din lume”
  8. Trump s-a răzgândit în legătură cu întâlnirea cu liderul rus. Presa de la Moscova: „Putin a câștigat!”
  9. Planul lui Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City a fost aprobat de Israel. Cel puțin planuri are Tel Avivul cu enclava
  10. Schimbări la pensiile private. Ce pregătește Guvernul