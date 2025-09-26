Rușii au început să fie deranjați. „În al patrulea an de război, noi nu am reușit să distrugem infrastructura energetică a Ucrainei, dar ei o distrug pe a noastră.”

Incendiu de proporții la o rafinărie din Rusia după un atac ucrainean FOTO Captură video X/Astra

Președintele american Donald Trump a revenit în forță în retorica despre războiul din Ucraina, afirmând că economia Rusiei s-ar afla „în pragul colapsului” și că, în aceste condiții, Ucraina ar avea o șansă reală de a-și recupera integral teritoriile. Afirmația vine în contrast puternic cu pozițiile anterioare ale liderului republican și a generat, previzibil, un val de reacții, scrie The Guardian.

Totuși, realitatea economică din Rusia este, ca de obicei, mai nuanțată. În pofida dezechilibrelor tot mai vizibile, analiștii economici se feresc să vorbească despre un colaps total și iminent al economiei ruse. În schimb, conturează o imagine a unui regim forțat să aleagă între continuarea efortului de război și susținerea economiei civile — o alegere pe care Kremlinul pare să o fi făcut deja.

De la creștere artificială la stagnare tehnică

„Pentru prima dată de la începutul invaziei, guvernul rus este confruntat cu un compromis real: să construiască un tanc sau să investească în economie,” afirmă Maria Șaghina, expertă în economie rusă la International Institute for Strategic Studies din Berlin. Alegerea Kremlinului este clară: cheltuielile militare domină bugetul, dar costul acestor alegeri devine tot mai greu de susținut.

Prognozele oficiale ale Ministerului de Finanțe indică o creștere economică de sub 1% pentru perioada 2024–2025, mult sub estimările anterioare de 2,3–2,5%. Inclusiv German Gref, influentul șef al Sberbank, a recunoscut recent că Rusia a intrat într-o fază de „stagnare tehnică”.

Deficitul bugetar a atins, doar în perioada ianuarie–iulie, suma de 4,9 trilioane de ruble (circa 61 miliarde dolari), depășind deja ținta pentru întregul an. Până în 2026, deficitul estimat va rămâne la un nivel ridicat, în jur de 4,6 trilioane ruble. Două treimi din așa-numitul „fond de rezervă” al Rusiei — Fondul Național de Bunăstare — au fost deja consumate, potrivit datelor prezentate de Șaghina.

Într-o mișcare cu impact direct asupra populației, guvernul de la Moscova a anunțat majorarea TVA de la 20% la 22%, renunțând astfel la o promisiune-cheie a lui Vladimir Putin din perioada sa de stabilitate economică. Cu alte cuvinte, rușii vor plăti direct pentru război, într-un an în care aproape 40% din bugetul național este alocat apărării — o sumă care depășește bugetele militare combinate ale tuturor țărilor europene.

Sfârșitul boomului de război

În primii doi ani ai conflictului, economia rusă a beneficiat de un „boom” de război susținut de cheltuieli masive. Fabricile de armament funcționau la capacitate maximă, rata șomajului atingea minime istorice, iar salariile în zonele industriale și rurale creșteau semnificativ. Acest val de prosperitate artificială a permis Kremlinului să mențină un discurs optimist. „Economia se dezvoltă, situația este stabilă, creșterea continuă”, declara Putin în intervenția sa televizată din decembrie 2023.

Însă această etapă pare să se fi încheiat. „Rusia nu poate crește cheltuielile militare cu 30% în fiecare an”, avertizează economistul rus Vladislav Inozemțev. „Creșterea a fost alimentată cu bani care acum încep să se epuizeze. Nu a fost niciodată sustenabilă. De aceea, boomul s-a terminat.”

Guvernul rus pregătește reduceri bugetare semnificative în domenii precum infrastructura, sănătatea, locuințele și sprijinul pentru întreprinderi. Totuși, sancțiunile occidentale — în pofida amplorii lor — nu au reușit să provoace prăbușirea economică anticipată de unii lideri europeni.

Război economic cu portițe și adaptare

Rusia a reușit să-și redirecționeze exporturile energetice către țări precum India, China și Turcia, folosind o flotă paralelă de petroliere greu de sancționat. În paralel, importurile de componente critice — semiconductori, piese de avion sau electronice — continuă să ajungă în Rusia prin rețele comerciale indirecte, cu intermediere din Emiratele Arabe Unite, Turcia, Armenia sau Kazahstan.

„Dacă toate sancțiunile ar fi fost aplicate în primele 60 de zile, economia rusă ar fi fost distrusă,” susține Inozemțev. „Dar răspândite pe parcursul a patru ani, adaptarea a fost inevitabilă.”

În acest context, apelul lui Donald Trump ca Uniunea Europeană să impună taxe vamale de 100% pe importurile de energie din Rusia destinate Chinei și Indiei pare, pentru moment, fără ecou la Bruxelles. Mai mult, Ungaria și Slovacia continuă să importe energie rusească fără restricții.

Ținta: infrastructura energetică a Rusiei

Ucraina încearcă să compenseze indecizia occidentală printr-o ofensivă aeriană susținută asupra infrastructurii petroliere ruse. Potrivit surselor open-source, din august până în prezent au fost lovite cel puțin 16 din cele 38 de rafinării ale Rusiei. Exporturile de motorină au scăzut la cel mai redus nivel din 2020, iar lipsa de combustibil se face simțită chiar și în Moscova.

Inițial limitate la regiunile periferice, problemele de aprovizionare afectează acum și capitala. Mai îngrijorătoare decât lipsa benzinei este penuria de motorină — esențială pentru logistică, industrie și, mai ales, pentru mașina de război a Kremlinului.

„Va fi complet absurd dacă, în al patrulea an de război, noi nu am reușit să distrugem infrastructura energetică a Ucrainei, dar ei o distrug pe a noastră,” scria un blogger rus pro-război, nemulțumit de lipsa de reacție a autorităților.

Presiuni interne vs. realitate politică

Volodimir Zelenski a numit aceste lovituri aeriene „cele mai eficiente sancțiuni”, invocând rapiditatea și eficiența acestora în comparație cu măsurile occidentale.

Totuși, întrebarea-cheie rămâne: vor fi aceste presiuni economice suficiente pentru a-l determina pe Vladimir Putin să-și ajusteze strategia militară?

Donald Trump sugerează că un „moment de cotitură” ar putea veni atunci când rușii vor înțelege „ce se întâmplă cu adevărat în acest război și cu economia țării lor”. Dar analiștii rămân sceptici. Într-o societate unde protestul este incriminat, iar represiunea atinge cote tot mai înalte, potențialul de revoltă populară este redus.

„Rușii pot trăi cu o creștere zero. Au mai trecut prin perioade cu scăderi constante ale veniturilor, fără consecințe politice pentru Putin,” conchide Inozemțev. „În Occident, stagnarea economică provoacă panică. În Rusia, este pur și simplu normalitate.”

