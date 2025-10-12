Economia Federației Ruse se confruntă cu dificultăți majore, pe fondul prelungirii războiului din Ucraina și al pierderilor semnificative înregistrate de sectorul energetic, arată o analiză publicată de The Telegraph. În paralel, analiștii atrag atenția asupra posibilității ca președintele Vladimir Putin să adopte o strategie mai agresivă în fața deteriorării situației interne.

Potrivit sursei citate, atacurile repetate ale forțelor armate ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia au afectat semnificativ capacitatea energetică a țării. În același timp, avansul armatei ruse pe frontul ucrainean în timpul verii a fost sub așteptări.

„Rusia nu este în măsură să protejeze aceste infrastructuri”, afirmă fostul ministru ucrainean al Apărării, Andrii Zahorodniuk. „Pentru mulți observatori, acest lucru este surprinzător, deoarece nu se credea că Ucraina poate lovi atât de adânc în teritoriul rus”.

Industria petrolieră rusă, afectată de scăderea producției și a veniturilor

Potrivit datelor citate de The Telegraph, producția de petrol a scăzut la 9 milioane de barili pe zi, iar veniturile din export s-au redus la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani – aproximativ 546 milioane de euro pe zi. Dacă trendul se menține, producția ar putea coborî până la 7,5 milioane de barili pe zi.

Această tendință poate avea consecințe semnificative pentru economia rusă, în special în ceea ce privește veniturile din valută și capacitatea guvernului de a menține echilibrul bugetar.

În contextul acestei presiuni economice, autoritățile de la Moscova analizează măsuri fiscale neconvenționale, inclusiv introducerea unui „impozit pe inactivitate” pentru persoanele care nu sunt angajate. De asemenea, sistemul bancar rus este implicat activ în finanțarea industriei de apărare, fapt care, potrivit experților, ar putea accentua vulnerabilitățile financiare ale țării.

Riscul unei noi escaladări

În ciuda dificultăților, economia de război a Rusiei continuă să funcționeze la capacitate ridicată, ceea ce alimentează îngrijorările legate de o posibilă escaladare a conflictului.

Andrii Zahorodniuk consideră că „Vladimir Putin are tendința de a intensifica acțiunile atunci când se confruntă cu probleme interne”, motiv pentru care riscul extinderii războiului în alte regiuni ale Europei este considerat „foarte ridicat”. Zone precum Moldova, coridorul Suwałki și orașul estonian Narva — unde populația rusofonă este majoritară — sunt menționate ca potențiale puncte de tensiune.

Dimensiunea internațională: relațiile Moscova-Beijing

Analiștii atrag atenția și asupra relației tot mai apropiate dintre Moscova și Beijing. Președintele Chinei, Xi Jinping, susține Rusia într-o manieră care, potrivit The Telegraph, urmărește să reducă atenția Washingtonului asupra Asiei. Această dinamică ar putea complica suplimentar echilibrul geopolitic global.

Zahorodniuk compară situația actuală cu cea din timpul Războiului din Crimeea (secolul al XIX-lea), unde Rusia a fost nevoită să se retragă nu din cauza unei înfrângeri militare directe, ci ca urmare a epuizării economice. „Timpul nu lucrează în favoarea Kremlinului, iar acest factor face ca perioada actuală să fie una dintre cele mai periculoase pentru Europa din ultimele decenii”, avertizează el.

Criză de combustibil în mai multe regiuni ruse

Loviturile asupra rafinăriilor ruse au generat o criză de combustibil fără precedent în Rusia, potrivit presei locale. Aproximativ 38% din capacitatea de prelucrare primară a țițeiului (echivalentul a 338.000 de tone pe zi) era neutilizată la finalul lunii septembrie. Producția de motorină și benzină a scăzut cu 6% în august și cu încă 18% în septembrie.

Cel puțin 20 de regiuni ale Federației Ruse, inclusiv teritoriile ocupate din Ucraina și Peninsula Crimeea, se confruntă cu lipsuri de combustibil. În paralel, prețurile carburanților au continuat să crească.

