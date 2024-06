Cum folosește Rusia energia nucleară pentru a câștiga influență globală

"Rosatom, gigantul nuclear de stat din Rusia, construiește prima centrală nucleară din Bangladesh. Acesta este unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din această țară de aproximativ 170 de milioane de locuitori, cu un cost estimat de aproximativ 12 miliarde de dolari.

Cu obiectivul de a crește ponderea energiei electrice generate de energia nucleară de la zero la 10% în mai puțin de 10 ani, Rosatom face "o treabă extraordinară", spune Sama Bilbao y Leon, director general al Asociației Mondiale Nucleare. Guvernul din Bangladesh susține că centrala nucleară de 2.400 MW, ale cărei teste vor începe în acest an, va rezolva problema penuriei de energie electrică și a întreruperilor de curent care au împiedicat economia în creștere rapidă a Bangladeshului, în special sectorul de export al industriei de confecții, relatează Financial Times.

Dar pentru Moscova, proiectul are un alt scop: să lege cele două țări pentru decenii și să extindă influența Kremlinului în Bangladesh, așa cum a făcut cu alte țări care nu au propriile capacități nucleare.

De-a lungul celor peste două decenii de când Vladimir Putin se află la putere, gazele și petrolul au fost cele mai importante monede de schimb geopolitice ale sale, până când războiul din Ucraina a schimbat situația. Refuzul UE de a cumpăra energie rusească, combinat cu exploziile de pe conducta Nord Stream, a privat Kremlinul de cea mai importantă piață de export și de cea mai importantă pârghie.

Sancțiunile nu au împiedicat încă sectorul energiei nucleare, care poate crea legături politice pe termen lung și poate submina eforturile Occidentului de a izola regimul Putin.

Concurență slabă

Înainte de invazia la scară largă a Ucrainei, Rusia reprezenta deja aproximativ jumătate din toate contractele internaționale pentru construcția de centrale nucleare, furnizarea de reactoare și combustibil, dezafectarea sau gestionarea deșeurilor. Principalii săi concurenți din industria energiei nucleare - China, Franța, Japonia, Coreea de Sud și Statele Unite - reprezentau împreună aproximativ 40 la sută.

În ciuda sancțiunilor impuse economiei sale, Rusia este implicată în construcția a peste o treime din noile reactoare aflate în construcție în întreaga lume, inclusiv în China, India, Iran și Egipt. Relațiile pe care Rusia le stabilește prin intermediul proiectelor nucleare depășesc chiar și contractele de gazoduct pe termen lung.

"Proiectul Rooppur [din Bangladesh] a oferit Moscovei un punct de sprijin neprețuit. Deși China și SUA au potențialul de a construi centrale nucleare, Corporația Națională Nucleară de stat din China este în mare parte angajată într-o expansiune nucleară internă agresivă, iar compania americană Westinghouse Electric Company nu poate îndeplini condițiile oferite de Rosatom", notează ziarul.

Rusia folosește adesea modelul build-own-operate, care implică un grad și mai mare de cooperare, deoarece Rosatom furnizează totul, inclusiv personalul centralei, pe durata proiectului. Aceasta este exact situația Bangladeshului, care va fi legat de Rusia timp de decenii prin proiectul Rooppur. Societatea civilă din Bangladesh se teme că acordul cu Rosatom nu numai că va consolida influența Kremlinului, dar va crea și oportunități pentru corupție.

"Este o relație fără sfârșit în care intră", spune Ali Riaz, politolog și expert în Bangladesh la Universitatea din Illinois.

Invazia Ucrainei a fost cea care a forțat Rusia să își regândească abordarea diplomației nucleare. La scurt timp după izbucnirea războiului, Rosatom a pierdut unul dintre contractele sale europene: centrala electrică Hanhikivi de 1.200 MW din Finlanda, a cărei construcție trebuia să înceapă în 2023.

Forțat să creeze noi alianțe, Putin și-a poziționat din ce în ce mai mult guvernul ca partener al "sudului global" - un termen care cuprinde țările decolonizate din Africa, Asia și America Latină.

"Rosatom este o parte esențială a eforturilor Moscovei de a cuceri sudul global. În ultimii doi ani, directorul său general, Aleksei Lihacev, a vizitat aceste țări de aproape la fel de multe ori ca în întreaga perioadă cuprinsă între numirea sa în 2016 și 2022.

Compania a semnat aproape două duzini de memorandumuri de înțelegere cu țări din Africa și America Latină, inclusiv Zimbabwe, Mali, Burkina Faso și Brazilia. În Ghana, Rusia a început pregătirea unei cereri pentru construcția primei centrale nucleare din țară împreună cu furnizori din SUA, China, India, Coreea de Sud și Franța.

Nici în Europa, Rusia nu este complet izolată. Centrala nucleară maghiară Paks de 2.400 MW, care a fost atribuită Rosatom prin licitație în 2014, nu a fost afectată de invazia Ucrainei.

