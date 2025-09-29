Zelenski acuză: Rusia folosește flota-fantomă de petroliere pentru a lansa drone spre orașe europene. NATO, tot mai expusă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că utilizează flota-fantomă de petroliere – acele nave comerciale care ocolesc sancțiunile internaționale – pentru a lansa și controla drone militare care vizează orașe din Europa. Declarația a fost făcută în discursul său nocturn din 28 septembrie și are la bază informații furnizate de serviciile de informații ucrainene.

Avertismentul vine într-un context de tensiuni tot mai acute între Rusia și statele membre NATO, după o serie de incidente recente care au implicat încălcări ale spațiului aerian aliat. În ultima lună, drone sau aeronave militare ruse au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, României, iar în unele cazuri – încă neconfirmate oficial – și în cel al Țărilor de Jos, Finlandei și Danemarcei.

„Este esențial ca sancțiunile să lovească dur comerțul energetic al Rusiei și întreaga infrastructură navală implicată. Avem nevoie de măsuri ferme, iar Marea Baltică și alte mări ar trebui închise pentru această flotă-fantomă”, a declarat Zelenski.

Tancuri petroliere, cu rol dublu: transport de țiței și platforme de atac

Termenul de „flotă-fantomă” se referă la sute de tancuri petroliere vechi, unele în stare precară, deseori neasigurate sau operate sub pavilioane obscure, care permit Moscovei să continue exporturile de țiței în pofida embargourilor impuse de Occident. Conform Kievului, aceste nave nu doar transportă țiței, ci sunt și parte a unei rețele mobile folosite de armata rusă pentru a amplasa sau a ghida drone militare, inclusiv în apropierea țărilor UE.

Acest tip de logistică navală este greu de monitorizat și aproape imposibil de sancționat eficient fără o coordonare internațională extinsă. Tocmai din acest motiv, Ucraina cere consolidarea regimului de sancțiuni care vizează flota rusă, mai ales în perspectiva pachetului de sancțiuni cu numărul 19 pe care Uniunea Europeană îl are în pregătire.

Articolul 4 al NATO, activat discret

Pe 19 septembrie, Estonia a semnalat o violare clară a spațiului său aerian de către trei avioane MiG-31 ale Federației Ruse. Incursiunea a durat aproximativ 12 minute, iar autoritățile de la Tallinn au evocat activarea Articolului 4 al Tratatului NATO – un pas rar, dar simbolic, ce marchează consultări urgente între aliați în fața unei amenințări directe.

Doar o săptămână mai târziu, pe 26 septembrie, avioane de vânătoare ale Ungariei au interceptat cinci aeronave ruse deasupra Mării Baltice, într-un nou episod de tensiune care confirmă caracterul hibrid și impredictibil al conflictului extins de Moscova dincolo de granițele Ucrainei.

Presiune asupra Washingtonului

În ciuda apelurilor repetate venite de la Kiev, administrația americană condusă de Donald Trump nu a impus încă noi sancțiuni semnificative asupra flotei-fantomă. Un termen limită fusese avansat anterior pentru 8 august, însă nu au existat evoluții concrete până la această dată.

Zelenski a reiterat, în același discurs, că Ucraina așteaptă „pași hotărâți” din partea Statelor Unite. Întâlnirea sa recentă cu Trump, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU, ar fi inclus solicitări clare privind extinderea sancțiunilor asupra sectorului naval rusesc – considerat de experți una dintre principalele surse de finanțare a mașinii de război de la Kremlin.

