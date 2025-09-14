Rușii traversează râuri, se infiltrează prin conducte de gaze și avansează activ pentru a distruge frontul ucrainean din nordul regiunii Donețk

Forțele ruse utilizează o conductă de gaz pentru a transfera trupe în orașul Kupiansk, regiunea Harkov, potrivit analiștilor DeepState.

Este al treilea caz documentat de folosire a conductelor ca rute de infiltrare, după situații similare semnalate la Avdiivka și în apropiere de orașul rus Sudja. În mediul online au circulat și înregistrări care arătau trasee subterane în Pokrovsk, dar DeepState precizează că imaginile proveneau tot din zona Kupianskului.

Analiștii afirmă că Rusia ar fi creat o veritabilă „arteră logistică”. Intrările în conductă se află în zona satului Lîman Pervîi. Pentru deplasare, militarii folosesc tărgi cu roți și, unde este posibil, trotinete electrice. Traseul până la periferia Kupianskului ar dura aproximativ patru zile, timp în care există locuri de odihnă și depozite de provizii.

„În acest fel, grupuri organizate ajung la Radkivka și apoi se deplasează spre sud, către pădurea controlată de forțele ruse. De acolo, pătrund în Kupiansk și se apropie de calea ferată. În oraș au fost deja observate poziții de lansare pentru drone”, se arată în analiza DeepState.

Comunitatea sugerează că autoritățile ruse ar putea descrie aceste unități ca fiind reduse numeric, pentru a minimaliza situația. Lipsa unei evacuări forțate a populației complică suplimentar contextul, deoarece civilii împart locuințele cu militari ruși, ceea ce limitează posibilitatea loviturilor ucrainene.

Ads

DeepState adaugă că o parte dintre localnici ar fi furnizat produse trupelor ruse. BBC nu a putut verifica independent aceste informații.

Situația pe direcția Lîman–Siversk

În est, forțele ruse continuă să concentreze infanterie și să desfășoare grupuri de recunoaștere-diversiune pe direcția Lîman–Siversk. Potrivit militarului ucrainean Stanislav Buniyatov, dronele rusești monitorizează permanent zona.

Analistul militar ucrainean Konstantin Mașoveț afirmă că trupele ruse încearcă să înainteze spre linia Lîman–Iampil și să reducă capul de pod ucrainean de pe malul Siverskului Doneț. În ultima perioadă, acestea ar fi traversat râul Nitrus și ar fi pătruns în satul Șandrigolove.

Avansuri în regiunea Dnipropetrovsk – ISW

Pe frontul din sud-est, în regiunea Dnipropetrovsk, forțele ruse au înaintat în apropiere de satul Velikomîhailivka, arată cel mai recent raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Pe baza unor materiale video geolocalizate, publicate la 12 septembrie, ISW notează că trupele ruse ar fi preluat controlul asupra localităților Ternove și Komîșuvaha. Totuși, afirmațiile privind avansuri suplimentare în vestul și sud-estul zonei nu au fost confirmate independent.

Anterior, armata ucraineană anunțase recucerirea satului Filia, aflat la granița dintre regiunile Dnipropetrovsk și Donețk.

Ads