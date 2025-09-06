Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat, în timpul unei vizite de lucru în regiunea Leningrad, că Vladimir Putin a dat instrucțiuni pentru consolidarea frontierei cu Finlanda. Într-o întâlnire cu oficialii locali, fostul președinte a anunțat construirea de fortificații în regiunile de frontieră.

„Am fost la granița cu Finlanda. Acolo, dacă nu există activitate militară, atunci se construiesc tot felul de ziduri, structuri de barieră. Trebuie să îmbunătățim fiabilitatea protecției frontierei de stat, să asigurăm echipamente de fortificație pe teritoriile regiunilor”, a declarat Medvedev, conform The Moscow Times.

Potrivit vicepreședintelui Consiliului de Securitate, schimbarea abordării privind consolidarea frontierei este dictată de aderarea Finlandei la NATO.

„Nu putem ignora faptul că Finlanda este în prezent membră a Alianței Nord-Atlantice. Și acest lucru ne determină să ne schimbăm abordarea militară privind frontiera pentru a reflecta posibilele acte neprietenoase”, a spus el.

Medvedev a atras atenția, de asemenea, asupra „creșterii activității militare” în apropierea frontierei rusești, menționând țările baltice, Polonia și Norvegia.

În plus, el a comentat întâlnirea „coaliției voinței” de la Paris, care a vizat probleme de securitate pentru Ucraina.

Deciziile luate în timpul summitului, Medvedev le-a numit „câine zgâriat” (sau „minciuni”, așa cum a clarificat în engleză).

„Inventează ceva acolo, îi scot din diferite locuri, apoi le prezintă ca garanții. Nu vor exista consecințe”, a asigurat fostul președinte.

Începând cu 1 septembrie, sediul comandamentului regional al forțelor terestre NATO, situat la doar 140 de kilometri de granița cu Rusia, a început să funcționeze în orașul finlandez Mikkeli.

În prima etapă, vor lucra acolo aproximativ zece ofițeri, urmați de o creștere la 50 de persoane. Noua structură sub conducerea comandamentului Norfolk al NATO (SUA) va fi angajată în gestionarea forțelor terestre ale alianței în regiunea de nord, coordonarea acțiunilor armatelor naționale, precum și planificarea comună a exercițiilor și operațiunilor.

Finlanda a aderat la NATO în primăvara anului 2023, abandonând decenii de neutralitate militară după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. A fost urmată de Suedia, care a finalizat procesul de aderare în primăvara anului 2024. Aceasta a dublat lungimea frontierei NATO cu Rusia cu peste 1300 de kilometri.

Vladimir Putin a explicat inițial atacul asupra Ucrainei prin necesitatea de a preveni extinderea NATO, dar după depunerea cererilor de către Finlanda și Suedia, el a declarat că aderarea lor la alianță, Moscova „nu o consideră o amenințare serioasă”.

