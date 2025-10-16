Șeful spionajului rus iese la atac și acuză Londra că ar fi implicată total în războiul din Ucraina

Autor: Veronica Andrei
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 23:11
196 citiri
Șeful spionajului rus iese la atac și acuză Londra că ar fi implicată total în războiul din Ucraina
Aleksandr Bortnikov, șeful FSB/FOTO:X@nexta_tv

Un nou val de acuzații lansat de la vârful aparatului de securitate rus scoate din nou la iveală modul în care Kremlinul interpretează pierderile suferite pe front și tulburările din propria societate. De această dată, ținta este Londra: Aleksander Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate (FSB) și om de încredere al lui Vladimir Putin, susține că serviciile britanice — MI6 și trupele speciale SAS — ar coordona complet operațiunile Ucrainei împotriva Rusiei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni a șefilor serviciilor de securitate din fostul spațiu sovietic, organizată la Samarkand, în Uzbekistan. Într-un discurs care amintește mai degrabă de retorica epocii Războiului Rece decât de o analiză realistă a dinamicii conflictului actual, Bortnikov a afirmat că „regimul de la Kiev este controlat în totalitate de britanici”, iar aceștia ar fi în spatele atacurilor cu drone, sabotajelor și chiar al propagandei de război desfășurate pe teritoriul rus, scrie The Sun.

„Operațiuni sub steag străin” și spioni de modă veche

Mai departe, șeful FSB a susținut că unități SAS participă direct la lupte și că britanicii ar fi implicați în planificarea incursiunilor ucrainene în regiunile de graniță ale Rusiei, vizând infrastructura critică – precum conductele de gaze și petrol. Nu lipsesc nici teoriile conspirației: MI6 ar coordona de la distanță inclusiv „operațiuni psihologice” și campanii de dezinformare, iar una dintre acestea ar fi fost așa-numita „operațiune Pânza de păianjen” – o serie de atacuri cu drone desfășurate în luna iunie asupra unor baze aeriene rusești.

În viziunea sa, Marea Britanie este nu doar un actor activ în război, ci și principalul organizator al instabilității globale, de la Orientul Mijlociu și până în Asia și Europa. În acest tablou al haosului, Bortnikov vede mâna Londrei în toate crizele actuale.

„Serviciile de informații ale țărilor membre NATO joacă un rol organizatoric și de coordonare în apariția majorității zonelor de instabilitate actuale — în Orientul Mijlociu, Africa, Asia și Europa”, a declarat oficialul rus.

Vechi metode, noi țapi ispășitori

Aceste acuzații vin într-un moment sensibil pentru regimul de la Kremlin, aflat sub presiune din cauza eșecurilor militare și a tensiunilor interne. Narativul lansat de Bortnikov are toate ingredientele propagandei tradiționale ruse: inamicul din exterior, un Occident manipulator și un popor rus asediat dar rezilient.

Dincolo de retorică, acest tip de discurs relevă ceea ce analiștii occidentali numesc „reflexul de cetate asediată” – o viziune paranoidă a lumii, în care orice critică, orice înfrângere și orice manifestație este orchestrată de dușmani externi.

Potrivit lui Bortnikov, serviciile britanice ar merge până acolo încât să recruteze cetățeni ruși, inclusiv adolescenți și pensionari, pentru atacuri teroriste, prin intermediul a peste 120 de centre de apel operate din Ucraina. O acuzație fără dovezi, dar convenabilă pentru a justifica reprimarea internă tot mai dură.

Șeful MI5, Sir Ken McCallum, a atras recent atenția asupra unei creșteri semnificative a activității amenințătoare din partea Rusiei, Iranului și Chinei, menționând că serviciile britanice au dejucat multiple tentative de spionaj, sabotaj, incendii și violențe fizice pe teritoriul Regatului Unit.

Rusia rămâne angajată într-un efort constant de a provoca haos și distrugere”, a spus McCallum, menționând că, în lipsa spionilor diplomați, Moscova recurge tot mai mult la „proxy” – persoane recrutate online pentru a acționa în numele Kremlinului.

Declarațiile lui Bortnikov trebuie citite în cheia nevoii Kremlinului de a controla narațiunea publică în cel de-al patrulea an al războiului. În timp ce autoritățile de la Moscova încearcă să prezinte fiecare eșec drept rezultatul unei conspirații occidentale, presa independentă, opoziția și cetățenii obișnuiți sunt tot mai adesea vizați de măsuri represive.

În acest context, Londra devine țapul ispășitor preferat, iar MI6 și SAS – simbolurile omniprezente ale unui Occident imaginar care trage sforile în umbră. O strategie veche, reciclată cu mijloace moderne, menită să distragă atenția de la crizele reale din Federația Rusă.

Marea Britanie, Franța și Germania au convenit să folosească active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina
Marea Britanie, Franța și Germania au convenit să folosească active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina
Marea Britanie, Franța și Germania au convenit, într-o convorbire telefonică ce a avut loc vineri, 10 octombrie, să folosească activele suverane ruse înghețate pentru a finanța sprijinul...
NATO a dezvoltat pentru Ucraina noi sisteme antidrone şi contra „bombelor cu ghidare”
NATO a dezvoltat pentru Ucraina noi sisteme antidrone şi contra „bombelor cu ghidare”
Contractori din state membre NATO au creat pentru Ucraina echipament defensiv nou, iar structura comună a Alianţei şi Ucrainei, JATEC, a intrat în faza testelor finale, a declarat colonelul...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #acuze, #sef fsb, #Marea Britanie , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai tare moment pe care-l poti vedea"! "Kiss cam-ul" s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depaseste orice imaginatie
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii in mercato: Robert Lewandowski! A spus "Da" pentru transfer
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șeful spionajului rus iese la atac și acuză Londra că ar fi implicată total în războiul din Ucraina
  2. Orașul european care interzice adopția pisicilor negre înainte de Halloween. Potențialele riscuri invocate de autorități
  3. Autoritățile americane aprobă lansarea unei noi bănci susținute de miliardari cu legături cu administrația Trump
  4. Kremlinul confirmă. Rusia și SUA încep pregătirile pentru o nouă întâlnire între Putin și Trump. Avertismentul dat de Moscova
  5. NATO a dezvoltat pentru Ucraina noi sisteme antidrone şi contra „bombelor cu ghidare”
  6. Trump, anunț după discuția cu Putin. Încă speră să-i convingă pe liderul de la Kremlin și pe Zelenski să se întâlnească
  7. Viktor Orban, gata să-i primească la Budapesta pe prietenii săi Trump și Putin. "O veste grozavă pentru oamenii iubitori de pace"
  8. Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, reținută pentru 24 de ore. Este vizată într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,3 milioane de euro
  9. Avertismentul procurorului general Alex Florența. România e vizată în continuare de războiul hibrid al Rusiei. "Toate firele duc acolo"
  10. Șefa Spitalului Militar Central, plasată sub control judiciar. Cauțiunea uriașă stabilită de instanță pentru generalul-maior Florentina Ioniță-Radu SURSE

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 144 - România este pe primul loc la...