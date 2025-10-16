Un nou val de acuzații lansat de la vârful aparatului de securitate rus scoate din nou la iveală modul în care Kremlinul interpretează pierderile suferite pe front și tulburările din propria societate. De această dată, ținta este Londra: Aleksander Bortnikov, șeful Serviciului Federal de Securitate (FSB) și om de încredere al lui Vladimir Putin, susține că serviciile britanice — MI6 și trupele speciale SAS — ar coordona complet operațiunile Ucrainei împotriva Rusiei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni a șefilor serviciilor de securitate din fostul spațiu sovietic, organizată la Samarkand, în Uzbekistan. Într-un discurs care amintește mai degrabă de retorica epocii Războiului Rece decât de o analiză realistă a dinamicii conflictului actual, Bortnikov a afirmat că „regimul de la Kiev este controlat în totalitate de britanici”, iar aceștia ar fi în spatele atacurilor cu drone, sabotajelor și chiar al propagandei de război desfășurate pe teritoriul rus, scrie The Sun.

„Operațiuni sub steag străin” și spioni de modă veche

Mai departe, șeful FSB a susținut că unități SAS participă direct la lupte și că britanicii ar fi implicați în planificarea incursiunilor ucrainene în regiunile de graniță ale Rusiei, vizând infrastructura critică – precum conductele de gaze și petrol. Nu lipsesc nici teoriile conspirației: MI6 ar coordona de la distanță inclusiv „operațiuni psihologice” și campanii de dezinformare, iar una dintre acestea ar fi fost așa-numita „operațiune Pânza de păianjen” – o serie de atacuri cu drone desfășurate în luna iunie asupra unor baze aeriene rusești.

În viziunea sa, Marea Britanie este nu doar un actor activ în război, ci și principalul organizator al instabilității globale, de la Orientul Mijlociu și până în Asia și Europa. În acest tablou al haosului, Bortnikov vede mâna Londrei în toate crizele actuale.

„Serviciile de informații ale țărilor membre NATO joacă un rol organizatoric și de coordonare în apariția majorității zonelor de instabilitate actuale — în Orientul Mijlociu, Africa, Asia și Europa”, a declarat oficialul rus.

Vechi metode, noi țapi ispășitori

Aceste acuzații vin într-un moment sensibil pentru regimul de la Kremlin, aflat sub presiune din cauza eșecurilor militare și a tensiunilor interne. Narativul lansat de Bortnikov are toate ingredientele propagandei tradiționale ruse: inamicul din exterior, un Occident manipulator și un popor rus asediat dar rezilient.

Dincolo de retorică, acest tip de discurs relevă ceea ce analiștii occidentali numesc „reflexul de cetate asediată” – o viziune paranoidă a lumii, în care orice critică, orice înfrângere și orice manifestație este orchestrată de dușmani externi.

Potrivit lui Bortnikov, serviciile britanice ar merge până acolo încât să recruteze cetățeni ruși, inclusiv adolescenți și pensionari, pentru atacuri teroriste, prin intermediul a peste 120 de centre de apel operate din Ucraina. O acuzație fără dovezi, dar convenabilă pentru a justifica reprimarea internă tot mai dură.

Șeful MI5, Sir Ken McCallum, a atras recent atenția asupra unei creșteri semnificative a activității amenințătoare din partea Rusiei, Iranului și Chinei, menționând că serviciile britanice au dejucat multiple tentative de spionaj, sabotaj, incendii și violențe fizice pe teritoriul Regatului Unit.

„Rusia rămâne angajată într-un efort constant de a provoca haos și distrugere”, a spus McCallum, menționând că, în lipsa spionilor diplomați, Moscova recurge tot mai mult la „proxy” – persoane recrutate online pentru a acționa în numele Kremlinului.

Declarațiile lui Bortnikov trebuie citite în cheia nevoii Kremlinului de a controla narațiunea publică în cel de-al patrulea an al războiului. În timp ce autoritățile de la Moscova încearcă să prezinte fiecare eșec drept rezultatul unei conspirații occidentale, presa independentă, opoziția și cetățenii obișnuiți sunt tot mai adesea vizați de măsuri represive.

În acest context, Londra devine țapul ispășitor preferat, iar MI6 și SAS – simbolurile omniprezente ale unui Occident imaginar care trage sforile în umbră. O strategie veche, reciclată cu mijloace moderne, menită să distragă atenția de la crizele reale din Federația Rusă.

