După mai bine de un an de tentative eșuate de a cuceri orașul ucrainean Pokrovsk, președintele Vladimir Putin ar fi gata să-l înlăture pe șeful Statului Major al armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov. Informația, vehiculată de presa rusă, readuce în discuție fragila loialitate a generalilor față de Kremlin.

Doi ani au trecut de la revolta fondatorului „Wagner”, Evgheni Prigojin, care a mărșăluit cu sute de mercenari spre Moscova, sfidându-l pe Putin. Întrebarea care plutește acum deasupra comandamentului militar rus e una incomodă: câți dintre generalii lui Putin ar avea curajul să-l contrazică — sau chiar să-i spună că e timpul să oprească războiul?

Potrivit unei analize semnate de expertul militar Ruben F. Johnson pentru National Security Journal, tot mai mulți ofițeri activi și în rezervă contestă, fie și pe ascuns, strategia Kremlinului în Ucraina. Ei văd cum războiul devine o gaură neagră ce înghite vieți, resurse și, în cele din urmă, viitorul statului rus.

Ruben F. Johnson, expert în tehnologie militară și politici de apărare, are peste trei decenii de experiență în analiza sistemelor de armament străine. A lucrat pentru Pentagon și guvernele britanic și australian, iar în 2022 a fost martor direct al invaziei ruse în Ucraina.

Generalul care l-a sfidat pe Putin

Una dintre vocile disidente este general-colonelul Leonid Ivașov, fost oficial de rang înalt al Ministerului rus al Apărării și, până la începutul anilor 2000, negociator în relațiile militare cu NATO și SUA. Cu puțin înainte de invazia din februarie 2022, Ivașov i-a cerut public lui Putin să demisioneze, avertizând că un război împotriva Ucrainei ar însemna dezastru național.

Într-un interviu acordat postului Ecoul Moscovei – unul dintre ultimele bastioane ale presei libere din Rusia, între timp închis – Ivașov declara că vorbește nu doar în nume propriu, ci în numele întregii Asociații a Ofițerilor Ruși în Rezervă.

El spunea răspicat: adevărata amenințare la adresa Rusiei nu vine dinspre NATO, ci din interior — din „neviabilitatea modelului de stat”, din corupția și incompetența sistemului de guvernare și din apatia societății. „În asemenea condiții, nicio țară nu rezistă prea mult”, avertiza generalul.

Previziunile lui s-au împlinit cu o exactitate dureroasă. Economia e sufocată de cheltuieli militare, populația se subțiază, iar izolarea internațională a Rusiei e tot mai accentuată.

Chiar și la 78 de ani, Ivașov continuă să critice deschis regimul. Într-o intervenție din decembrie 2024, el a mers până la a sugera că soarta lui Putin și a cercului său apropiat ar putea semăna cu cea a dictatorului sirian Bashar al-Assad.

Un Kremlin tot mai izolat de propriii săi generali

Surse militare citate de Johnson susțin că tensiunile dintre Putin și comandamentul armatei cresc. Generalii, umiliți de eșecurile de pe front și de pierderile masive, asistă neputincioși la prăbușirea propriei instituții.

În ciuda realităților de pe teren, Putin rămâne prizonier al propriilor iluzii: refuză să-și recunoască greșelile, nu ajustează strategia și continuă să creadă că Rusia poate câștiga un război de uzură, chiar cu prețul zecilor de mii de vieți pierdute.

Liderul de la Kremlin a ignorat, de-a lungul anilor, toate momentele care ar fi putut duce la o înțelegere diplomatică — inclusiv șansele de dialog cu fostul președinte american Donald Trump sau cu NATO. Decizia de a anula recent un summit planificat la Budapesta este, potrivit analiștilor, dovada că preferă să-și salveze orgoliul cu prețul sângelui soldaților săi.

Prețul loialității

Ivașov face o distincție clară între militarii de carieră și ceea ce el numește „pseudo-elita militară” de la Kremlin — oameni fără competență, dar loiali sistemului.

Cât timp asemenea figuri rămân la conducere, spune el, Rusia se va îndrepta inevitabil spre colaps. Factura o vor plăti nu „soldățoii de carton” ai lui Putin, ci ofițerii profesioniști și tinerii recruți, trimiși să moară pentru o cauză fără sens.

