Rusia pregătește importuri de benzină din Asia, pe fondul închiderii a 40% din capacitatea de rafinare

Rusia intenționează să importe benzină din China și alte state asiatice pentru a acoperi un deficit intern tot mai mare de combustibil, după ce aproape 40% din capacitatea de rafinare a țării a fost scoasă din funcțiune, scrie publicația rusă Kommersant.

Decizia survine după o serie de atacuri cu drone și rachete ucrainene care au afectat grav activitatea rafinăriilor rusești, infrastructură considerată esențială pentru economia de război a Kremlinului. Unele instalații au fost nevoite să își oprească producția pe termen nedeterminat.

Potrivit sursei, Moscova ia în calcul importuri de carburant din China, Coreea de Sud și Singapore, pentru a stabiliza piața internă. Guvernul ar urma să suspende taxele de import la anumite puncte de trecere din Orientul Îndepărtat și să subvenționeze diferența dintre prețurile internaționale și cele interne, folosind fonduri de la bugetul federal.

Companiile Rosneft, Independent Oil and Gas Company (NNK) și societatea de stat Promsyrieimport vor putea livra benzină din Asia, cu posibilitatea de a transporta circa 150.000 de tone pe lună către Rusia centrală prin rafinăriile din Siberia. În paralel, Moscova ar putea intensifica importurile din Belarus și ar avea în vedere ridicarea interdicției asupra monometilanilinei – un aditiv folosit pentru creșterea cifrei octanice, interzis în Rusia din 2016 din cauza toxicității și riscurilor cancerigene.

Într-o scrisoare adresată premierului Mihail Mișustin, vicepremierul Aleksandr Novak a avertizat că riscul unei agravări a crizei interne de combustibil persistă, în pofida măsurilor planificate de guvern, potrivit Kommersant.

Date publicate de Financial Times arată că, din august 2025, Ucraina a lovit cel puțin 16 dintre cele 38 de rafinării rusești, ceea ce a dus la scăderea exporturilor de motorină la cel mai redus nivel din 2020.

Kievul a cerut aliaților occidentali noi sancțiuni împotriva sectorului energetic rusesc, argumentând că reducerea veniturilor din petrol ar limita capacitatea Moscovei de a finanța războiul. Președintele american Donald Trump a presat în repetate rânduri Uniunea Europeană să reducă importurile de energie din Rusia, afirmând că eventuale măsuri suplimentare ale Washingtonului depind de diminuarea dependenței europene de combustibilul rusesc.

