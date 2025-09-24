Într-un peisaj de război tot mai imprevizibil, tacticile folosite de armata rusă în Ucraina capătă forme tot mai puțin convenționale. În ultimele săptămâni, ofensiva rusă asupra orașului Kupiansk a readus în atenție o metodă rar folosită, dar eficientă: infiltrarea prin conducte subterane de gaz, folosite ca alternative la liniile de front expuse.

Potrivit grupului ucrainean de monitorizare DeepState, unități rusești au traversat râul Oskil printr-o astfel de conductă, folosind scaune speciale pe roți și trotinete electrice pentru a se deplasa pe distanțe de zeci de kilometri în subteran. Trupele ar fi reușit să ajungă în apropierea satului Radkivka „fără pierderi semnificative”, după care s-au dispersat în direcția pădurii din jurul orașului Kupiansk.

Dar succesul tactic ascunde o realitate terifiantă: cei care intră în aceste conducte nu ies întotdeauna vii.

‼️🇷🇺🏴‍☠️ Operation “Stream”: 800 Fighters Break Through Gas Pipeline into Deep Rear, Collapsing the Front Near Sudzha – Report ▪️ A First Channel report on a unique operation in the Kursk region. First, 300, then another 500 Russian troops infiltrated deep behind enemy lines… pic.twitter.com/XkjXO2hrD2 — Zlatti71 (@Zlatti_71) March 11, 2025

Ads

Conducta care duce la moarte

Într-un material publicat în luna iulie de presa independentă rusă Astra, un soldat identificat ulterior ca Igor Garus, din Sankt Petersburg, descria haosul trăit în interiorul unei conducte din regiunea rusă Kursk, în timpul unei incursiuni ucrainene din 2024.

„Oamenii o luau razna acolo. Unul s-a împușcat. Altul și-a pus mitraliera în gură. Un al treilea s-a izbit cu capul de pereți până a murit”, relata Garus într-o înregistrare video. „Zeci de soldați s-au sufocat, s-au sinucis sau au murit în agonie.”

Informațiile au fost confirmate de oficiali ucraineni. Serhii Bratchuk, purtător de cuvânt al armatei ucrainene din sudul țării, a declarat pentru Kyiv Independent că astfel de „atacuri prin conducte”, deși denumite intern de ruși drept „sinucigașe”, sunt acum parte a unei tactici oficiale folosite recurent de Kremlin.

Ads

President Putin will award participants of "Operation Flow" Peskov said An entire battalion of Russian special forces emerged behind Ukrainian lines after moving through 15km of pipeline. This precipitated the complete collapse in Sudzha. Legendary stuff. pic.twitter.com/LbOUUpi7eM — Chay Bowes (@BowesChay) March 17, 2025

Operațiunea de la Kupiansk

Pe 13 septembrie, Statul Major General al Ucrainei a confirmat că o astfel de conductă a fost folosită de trupele ruse pentru a pătrunde în zona Kupiansk, dar a minimalizat importanța acțiunii.

„Ieșirea din conductă este sub controlul forțelor ucrainene. Conducta nu duce direct în oraș”, a precizat armata. La câteva zile distanță, comandantul ucrainean Yuriy Fedorenko anunța că trupele ucrainene au inundat conducta, blocând astfel orice manevră de infiltrare.

Ads

O tactică veche, reciclată

Utilizarea căilor subterane în război nu este o noutate. De la tunelurile săpate în Primul Război Mondial pentru a planta explozibili sub tranșeele inamice, la rețeaua vastă de galerii folosită de Viet Cong în războiul din Vietnam, aceste metode au fost parte a arsenalului asimetric folosit de armate în inferioritate de poziție sau dotare.

În cazul Rusiei, folosirea conductelor de gaze scoase din uz oferă o cale de evitare a supravegherii cu drone, a loviturilor de artilerie și a altor sisteme moderne de detecție, explică Viktor Kevliuk, fost ofițer ucrainean și expert militar. „Nu e o tactică specială — e pur și simplu o metodă de a ajunge din punctul A în punctul B, cu cât mai puține pierderi directe. Dacă ar fi avut o linie de metrou, ar fi folosit aceea”, spune el.

Debutul tacticii: Avdiivka, ianuarie 2024

Primul caz semnificativ a fost înregistrat la Avdiivka, în Donbas, în ianuarie 2024. Trupele ruse au descoperit o conductă abandonată și au folosit-o pentru a pătrunde în spatele pozițiilor ucrainene. Deși forțele Kievului au reușit să lovească punctul de acces într-o primă fază, armata rusă a revenit câteva săptămâni mai târziu, parcurgând peste 2 kilometri în subteran și reușind să captureze temporar o poziție întărită.

Ads

Operațiunea Sudja: o manevră cu preț uman uriaș

În primăvara anului 2025, Rusia a reluat tacticile subterane în timpul contraofensivei din regiunea Kursk. În zona Sudja, aflată la mai puțin de 10 km de granița cu Ucraina, peste 600 de soldați ruși au fost trimiși într-o conductă dezafectată, parcurgând 12-15 km până în spatele liniilor ucrainene.

După patru zile petrecute în spațiul închis, trupele ruse au lansat un atac asupra mai multor sate. Potrivit Kievului, însă, infiltrarea a fost detectată, iar trupele ruse au fost vizate de drone și artilerie imediat ce au ieșit la suprafață.

„Toți cei care au fost în tunel spre Sudja au suferit leziuni pulmonare. Unii au murit sufocați”, nota în iunie propagandista rusă Anastasia Kașevarova.

Conductele — capcane mortale

Bratchuk atrage atenția asupra riscurilor grave pentru trupele ruse: de la intoxicații și boli cronice până la moarte cauzată de lipsa oxigenului sau de panică.

Ads

„Ofițerii superiori ruși nu au pus niciodată mare preț pe viața soldaților. Pentru ei, trimiterea a sute de oameni în astfel de condiții este o decizie administrativă, nu una morală.”

Contramăsuri ucrainene: inundații, sârmă ghimpată, demolări

Ucraina încearcă acum să sistematizeze răspunsul la această nouă formă de agresiune. Cea mai rapidă soluție este inundarea conductelor sau plasarea de sârmă ghimpată în interiorul lor — suficient de tăioasă încât să imobilizeze complet pe oricine încearcă să se strecoare prin tubulatură.

Ivan Stupak, fost ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), spune că unele rețele au fost deja astfel blocate. „Pe internet circulă fotografii cu soldați ruși încercând să intre în aceste conducte. Le-am umplut cu sârmă ghimpată industrială — dacă te încurci în ea, e imposibil să mai ieși singur.”

Totuși, provocarea majoră rămâne lipsa unei hărți complete a rețelei de conducte. Multe dintre planurile inițiale, realizate în perioada sovietică, se află în continuare în arhivele din Rusia.

Ads

„Nu avem date clare despre traseele acestor conducte. Sistemul a fost construit de URSS, iar noi lucrăm cu fragmente de informație”, spune Bratchuk.

„Dacă organizezi apărarea, trebuie să studiezi terenul și rețelele inginerești din zona ta de responsabilitate”, punctează Kevliuk. Soluțiile sunt variate: de la supravegherea ieșirilor, până la demolarea segmentelor-cheie ale conductelor.

Ceea ce la suprafață pare o inovație tactică, în subteran este adesea o misiune sinucigașă. Iar pentru armata rusă, pierderile umane par, din nou, un preț acceptabil.

Ads