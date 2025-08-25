Cum încearcă Rusia, în liniște, să cucerească lumea dincolo de Occident. „O manipulare foarte atentă”

Canalul de știri RT, susținut de statul rus, și agenția de știri și radioul Sputnik și-au extins în ultimii trei ani prezența internațională, mai ales în afara țărilor occidentale, în special în Africa, Balcani, Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est și America Latină.

Această expansiune vine în contextul interzicerii RT în țările occidentale după invazia Ucrainei din 2022. În urma invaziei, au fost impuse restricții drastice emisiunilor RT în SUA, Marea Britanie, Canada și în întreaga Uniune Europeană - precum și de către marile companii de tehnologie - pentru răspândirea dezinformării despre război, scrie BBC.

Aceasta a culminat în 2024, când autoritățile americane au sancționat directorii RT - inclusiv pe redactorul-șef Margarita Simonyan - pentru presupuse tentative de a afecta „încrederea publicului” în instituțiile țării.

Deciziile au fost luate pe fondul acuzațiilor conform cărora Kremlinul a orchestrat o campanie extinsă de interferență în alegerile prezidențiale. RT a negat implicarea. Totuși, în alte părți, influența RT nu a făcut decât să se extindă.

Din 2023, RT a deschis un birou în Algeria, a lansat un serviciu TV în limba sârba și a început programe gratuite de formare destinate jurnaliștilor din Africa, Asia de Sud-Est, India și China.

RT a anunțat, de asemenea, că va deschide un birou în India. Între timp, Sputnik a lansat o redacție în Etiopia în februarie.

Toate acestea coincid cu o aparentă slăbire a mass-media occidentale în unele regiuni. Din cauza reducerilor bugetare și a schimbării priorităților de politică externă, anumite posturi de radio și-au redus dimensiunile și chiar s-au retras din anumite părți ale lumii.

Acum doi ani, BBC și-a închis serviciul de radio în limba arabă în favoarea serviciului său digital - care oferă conținut de știri audio, video și text. De atunci, a lansat servicii radio de urgență pentru Gaza și Sudan. În același an, postul rusesc Sputnik a lansat un serviciu de 24 de ore din 24 în Liban, ocupând locul lăsat liber de BBC Arabic.

Între timp, serviciul internațional de radiodifuziune, finanțat de guvernul SUA, Voice of America, și-a concediat majoritatea personalului.

Întrebarea care rămâne, însă, este: care este scopul final al Rusiei? Și ce înseamnă această aparentă strecurare a puterii media în aceste regiuni într-o epocă cu o ordine mondială în schimbare?

„Rusia este ca apa: unde sunt fisuri în ciment, se infiltrează”, spune Dr. Kathryn Stoner, politolog la Universitatea Stanford, conform BBC.

Strategia de adaptare a conținutului pentru audiențe specifice

Experții susțin că propaganda rusă este răspândită inteligent, conținutul fiind adaptat pentru audiențe specifice. În Occident, RT este adesea văzut ca un „actor statal rus și propagator de dezinformare”, în timp ce în alte părți ale lumii este considerat un radiodifuzor legitim.

„Țările din afara Occidentului sunt un teritoriu foarte fertil intelectual, cultural și ideologic din cauza sentimentelor reziduale anti-americane, anti-occidentale și anti-imperialiste”, explică Stephen Hutchings, profesor de studii rusești la Universitatea din Manchester.

Manipularea subtilă a informațiilor

Dr. Precious Chatterje-Doody, lector superior în politică și studii internaționale la Open University, descrie abordarea RT ca fiind „o manipulare foarte atentă”. Site-ul internațional al RT arată ca un site standard de știri și raportează unele povești cu acuratețe.

Cercetătorii au analizat buletinele de știri internaționale ale RT pe o perioadă de doi ani și au concluzionat că selecția știrilor se potrivea anumitor narațiuni. De exemplu, tulburările sociale erau prioritizate ca subiect de raportare când aveau loc în țările europene.

Focusul reînnoit al Rusiei asupra Africii

Cea mai mare expansiune recentă a mass-mediei de stat rusă este în Africa, potrivit profesorului Hutchings. În februarie, autoritățile ruse au călătorit în Etiopia pentru lansarea unui nou centru editorial pentru Sputnik.

RT și-a reorientat canalul în limba franceză pentru a viza națiunile africane francofone. Anul trecut, mass-media de stat rusă a susținut că RT avea șapte birouri în Africa.

Impactul în Orientul Mijlociu și America Latină

În Orientul Mijlociu, mass-media de stat rusă precum RT Arabic și Sputnik Arabic își adaptează acoperirea războiului Israel-Gaza pentru a atrage audiențele pro-palestiniene.

În America Latină, RT este disponibil gratuit în 10 țări și pe televiziunea prin cablu în alte 10 țări. Oferirea de știri internaționale în spaniolă la televiziunea gratuită este „parte a succesului său”, spune Dr. Armando Chaguaceda, un istoric și politolog cubanez-mexican.

Dificultatea măsurării impactului

Experții susțin că este dificil de cuantificat impactul mass-mediei susținute de statul rus în întreaga lume. RT pretinde că este disponibil pentru peste 900 de milioane de telespectatori în peste 100 de țări, dar experții pun la îndoială aceste cifre.

Dr. Chatterje-Doody subliniază un caz care ar putea sugera un anumit succes pentru Rusia în regiunea Sahel din Africa, unde Rusia a jucat roluri militare semnificative „cu relativ puțină rezistență publică”.

Narativul Rusiei privind justificarea invaziei Ucrainei a prins de asemenea în unele părți ale Sudului Global, în ciuda faptului că a fost larg dezmințit în Occident.

