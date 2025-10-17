Cum va ajunge Putin la Budapesta pentru întâlnirea cu Trump? Spațiul aerian al UE este închis pentru avioanele rusești

Donald Trump a anunțat că va avea o nouă întâlnire cu Vladimir Putin FOTO: Hepta

Kremlinul recunoaște că nu are, deocamdată, niciun plan clar privind modul în care președintele Vladimir Putin ar putea ajunge la Budapesta pentru o întâlnire cu liderul american Donald Trump, anunțată recent.

„Deocamdată, nu este clar. Există doar voința politică a celor doi președinți de a organiza această întâlnire”, a declarat vineri, 17 octombrie, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, citat de agenția rusă Interfax.

Potrivit acestuia, detaliile logistice și diplomatice vor fi discutate de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și de omologul său american, Marco Rubio. „Vor avea o convorbire, se vor întâlni, iar apoi vor discuta toate subiectele – sunt multe”, a mai spus Peskov.

„Trebuie stabilite echipele de negociere, programul, etapele. Totul se va desfășura treptat, dar voința politică a președinților este clară”, a subliniat oficialul rus.

Probleme de zbor pentru un lider sancționat

Deși nimeni nu i-a interzis explicit intrarea în Uniunea Europeană, deplasarea lui Putin nu va fi simplă. În februarie 2022, UE și-a închis spațiul aerian pentru toate aeronavele rusești – inclusiv cele guvernamentale sau prezidențiale.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anita Hipper, a confirmat că, teoretic, Putin ar putea intra pe teritoriul Uniunii, însă zborul în sine ar depinde de decizia fiecărui stat membru. „Avem activele lui Putin și Lavrov înghețate, dar interdicția de călătorie nu li se aplică. Dacă o astfel de întâlnire va avea loc, fiecare țară va decide individual asupra tranzitului”, a precizat ea, potrivit Radio Svoboda.

Trump: „Conversație foarte bună cu Putin”

Întâlnirea dintre cei doi ar urma să aibă loc la Budapesta în aproximativ două săptămâni, după ce Donald Trump a anunțat că a vorbit la telefon cu liderul de la Kremlin. Președintele american a evitat însă să confirme sprijinul militar pentru Ucraina, spunând doar că „rachetele Tomahawk sunt necesare și Statelor Unite”.

Declarațiile sale au stârnit neliniște la Kiev, unde președintele Volodimir Zelenski ar fi aflat despre convorbirea Trump–Putin chiar în timp ce se îndrepta spre Washington.

Orban, gazda „păcii”

Premierul ungar Viktor Orban pare încântat de rolul de mediator. El a anunțat că a format deja un comitet de organizare pentru summitul dintre Trump și Putin, care ar putea avea loc la final de octombrie.

„Sunt multe locuri în lume unde o astfel de întâlnire ar putea fi găzduită, dar în Europa doar Budapesta se califică”, a spus Orban, într-un interviu pentru Magyar Nemzet. Premierul ungar s-a autointitulat din nou „vocea păcii”, amintind că Ungaria „de trei ani cere public oprirea războiului”.

Până la întâlnirea celor doi președinți, miniștrii de externe Lavrov și Rubio urmează să se vadă săptămâna viitoare pentru a pregăti terenul diplomatic.

