Cu artiști din peste 20 de state și ambiția declarată de a atrage peste un miliard de telespectatori, Rusia a relansat sâmbătă concursul muzical Intervision, pe care Moscova speră să-l transforme într-o alternativă la „decadentul” Eurovision.

Fiecare țară și-a prezentat piesa în limba maternă – „spre deosebire de Eurovision, unde majoritatea melodiilor sunt cântate în engleză”, au ținut să sublinieze organizatorii.

Inițiat în perioada sovietică și relansat în februarie, la ordinul președintelui Vladimir Putin, evenimentul a avut loc într-o arenă de lângă capitala rusă. Câștigător a fost desemnat cântărețul vietnamez Duc Phuc, care a interpretat o piesă inspirată dintr-un poem despre bambus. Artistul, cunoscut pentru victoria sa în versiunea vietnameză a emisiunii „Vocea”, în urmă cu un deceniu, a mulțumit emoționat publicului „pentru fiecare secundă” petrecută la competiția ce a durat aproape patru ore. Una dintre cele mai cunoscute cântece ale sale ar fi interzise în Rusia lui Putin, deoarece prezintă o relație între doi bărbați, iar Duc Phuc ar sfârși în închisoare, dacă nu ar fi fost invitat.

Exclusă din Eurovision din cauza invaziei din Ucraina, Rusia promovează Intervision nu doar ca eveniment muzical, ci și ca instrument de diplomație culturală și narativ antioccidental.

Ceremonia de deschidere a combinat tehnologia de ultimă generație cu nostalgia sovietică, proiecțiile de realitate augmentată prezentând siluete dansând în costume tradiționale pentru a simboliza fiecare concurent.

Mesajul lui Putin

Într-un mesaj video adresat participanților – între care s-au numărat Brazilia, India și China – Vladimir Putin a salutat „tema centrală” a concursului: „respectul pentru valorile tradiționale și diversitatea culturală”.

Au fost anunțate inițial 23 de țări participante, inclusiv Statele Unite. Totuși, reprezentanta americană, cântăreața australiană Vassy, s-a retras în ultimul moment, organizatorii invocând „presiuni politice fără precedent” din partea guvernului de la Canberra. Nicio țară din Uniunea Europeană nu a fost prezentă.

În schimb, artiști din foste republici sovietice precum Uzbekistan și Kazahstan au urcat pe scenă, alături de interpreți din Cuba, Qatar și Serbia. Reprezentantul Rusiei, cântărețul Shaman, cunoscut pentru concertele sale patriotice, a refuzat să fie luat în calcul pentru premiu, invocând „ospitalitatea, parte inalienabilă a sufletului rus”.

Printre invitați s-au numărat și Dima Bilan, câștigător al Eurovisionului în 2008, și Polina Gagarina, ocupanta locului doi în 2015. Din juriu a făcut parte și rockerul american Joe Lynn Turner, fost membru al trupei Deep Purple.

Organizatorii au mizat pe o audiență record, estimând că potențialul total al țărilor participante depășește 4,3 miliarde de persoane – „mai mult de jumătate din populația planetei”, după cum a precizat Konstantin Ernst, directorul general al postului Pervîi Kanal. Acesta a sugerat că, dacă „unul din trei sau unul din patru oameni ar privi competiția, s-ar obține o audiență fără precedent”.

Prin comparație, ultima ediție a Eurovisionului, desfășurată în mai, a atins un record de 166 de milioane de telespectatori.

Prima ediție a Intervision a avut loc în 1965, la Praga, dar a fost suspendată după Revolta de la Praga din 1968. Reluată în Polonia în anii ’70, competiția s-a desfășurat în mai multe orașe din blocul comunist. Spre deosebire de Eurovision, unde votul public joacă un rol decisiv, câștigătorul Intervision este ales exclusiv de un juriu internațional.

Organizatorii au anunțat că următoarea ediție va avea loc în Arabia Saudită, în 2026.

