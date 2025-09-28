Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Andrei Caramitru avansează o dată când pentru Kremlin ar urma „end-game”

Rusia va introduce o interdicție parțială asupra exporturilor de motorină până la sfârșitul anului și va extinde interdicția existentă asupra exporturilor de benzină, a declarat viceprim-ministrul Alexander Novak, în urma unei serii de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Atacurile au redus rafinarea petrolului rusesc cu aproape o cincime în anumite zile și au redus exporturile din porturile cheie. Scăderea capacității de rafinare a petrolului a împins Moscova aproape de reducerea producției de țiței. Mai multe regiuni rusești se confruntă cu penuria anumitor tipuri de combustibil.

Informația a fost comentată de economistul Andrei Caramitru pe pagina sa de Facebook, care a venit și cu câteva amănunte.

„Ohohohoho. Rusia anunță că nu mai exportă deloc petrol rafinat (diesel etc) din cauza atacurilor Ucrainei”, a comentat el.

„Să intrăm puțin în detaliu", continuă acesta.

„Înainte de august, când a început campania Ucrainei de atac asupra rafinăriilor - Rusia încerca să exporte cât mai mult diesel pentru că pe “crude” (petrol brut nerafinat) sunt sancțiunile cele mai dure și ușor de implementat. Când rafinezi - poți face mix-uri, poți face hârtii false că ar veni din altă rafinărie etc.

Cam 1/3 din total exporturi de petrol ca volum sunt de produse rafinate la ei. Deci - ei recunosc că porțiunea asta merge la zero. Deci automat cel puțin 1/3 mai puțin venit pentru Rusia din petrol DEJA (de fapt mai mult - 50% - pentru că produsele rafinate sunt evident mai scumpe decât petrolul brut)”.

„Așa ceva e absolut catastrofic economic și atacurile continuă. Minus 50% deja pe veniturile din petrol și erau deja în cap economic. Decembrie end-game”, a concluzionat economistul.

Ads