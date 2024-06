Submarinele rusești s-au atacat între ele, în coasta NATO

Două submarine rusești s-au confruntat într-un atac simulat în Marea Baltică, unde NATO a desfășurat propriile sale exerciții militare într-un moment de tensiuni sporite între alianță și Moscova, scrie Newsweek.

Agenția de presă de stat Tass a informat că, pe 25 iunie, submarinele diesel-electrice Novorossisk și Dmitrov s-au luptat între ele în cadrul unui exercițiu de antrenament. Echipajul Novorossisk „a efectuat un atac cu torpile” folosind muniție fără focos.

Cele două submersibile au efectuat, de asemenea, manevre de luptă, cum ar fi sustragerea de la atacurilor inamice și detectarea, urmărirea și lansarea de torpile împotriva navelor inamice.

Ambele submarine sunt din clasa Kilo, dintre care Rusia are încă 65 în serviciu, a informat The National Interest . Viteza lor de 20 de noduri este „oarecum lentă” și, spre deosebire de cele nucleare, care pot funcționa pe termen nelimitat, un submarin din clasa Kilo are o rază de acțiune de aproximativ 8.600 de mile.

Chiar dacă sunt considerate inferioare submarinelor cu propulsie nucleară, Novorossisk este echipat cu sonar avansat și poate transporta arme, inclusiv rachete de croazieră Kalibr, care pot fi folosite atât împotriva țintelor terestre, cât și maritime.

Rusia pare să se bazeze mai mult pe flota sa de submarine pentru a-și arăta puterea. Moscova a desfășurat recent o flotilă care includea submarinul său cu propulsie nucleară Kazan în Cuba, unde a efectuat exerciții militare în Caraibe, în apele internaționale din apropierea coastei SUA.

Kazan era înarmat cu rachete hipersonice Zircon și, ca răspuns, NATO a desfășurat un avion antisubmarin P-8 Poseidon pentru a-i monitoriza mișcările.

Exercițiile baltice ale Rusiei au avut loc într-o săptămână în care NATO a desfășurat exercițiile militare Baltops, la care a luat parte și cel mai nou membru al alianței, Suedia. Exercițiile, care s-au încheiat joi, au inclus depistarea minelor maritime, detectarea submarinelor, aterizări și modalități de răspuns în caz de victime în masă.

După aderarea Finlandei și Suediei la NATO, Marea Baltică este înconjurată de membrii alianței, ceea ce i-a adus porecla de „Lac NATO”.

În mijlocul acestei grupări de membri NATO se află exclava rusă Kaliningrad, unde are sediul Flota Baltică a Rusiei, ceea ce o face prima linie în orice potențial conflict între Moscova și alianță.

