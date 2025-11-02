Rusia anunță un nou „succes”: A lansat cu fast un submarin special pentru torpilele Apocalipsei, deși nava trebuia să fie gata de acum cinci ani VIDEO

Autor: Maria Mora
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 13:18
Rusia anunță un nou „succes”: A lansat cu fast un submarin special pentru torpilele Apocalipsei, deși nava trebuia să fie gata de acum cinci ani VIDEO
Submarinul Habarovsk, prima navă de serie a Marinei Ruse făcute special pentru torpila nucleară Poseidon FOTO Covert Shores H I Sutton

Rusia a anunțat lansarea primului submarin de serie destinat lansării rachetelor cu propulsie nucleară Poseidon. Habarovsk a fost lansat sâmbătă, 1 noiembrie, de la șantierul naval Sevmash din Severodvinsk, a anunțat Ministerul Apărării din Rusia. Totuși, niciunul dintre oficiali nu a spus că nava ar fi trebuit lansată la apă acum 4-5 ani. Rusia mai are un submarin pentru torpila Apocalipsei, submarinul Belgorod, dar acesta a fost adaptat pentru a putea folosi Poseidon.

„Astăzi este un eveniment semnificativ pentru noi – Habarovsk este lansat de la renumitul șantier naval Sevmash”, a declarat ministrul Apărării, Andrei Belousov, după ce comandantul Marinei, amiralul Aleksandr Moiseev, a izbit tradiționala sticlă de șampanie de coca submarinului.

Ministerul Apărării confirmă pe Telegram că noul submarin va transporta sisteme de arme robotizate „pentru diverse scopuri”.

„Aș dori să le mulțumesc tuturor celor implicați în crearea submarinului pentru munca lor conștiincioasă și de înaltă calitate. Nava mai trebuie să treacă printr-o serie de teste pe mare. Le urez echipajului și echipei de punere în funcțiune succes în efectuarea acestora”, a declarat Belousov.

Potrivit oficialilor ruși, Habarovsk este primul submarin din clasa sa, special conceput pentru a transporta și folosi Poseidon, o torpilă cu propulsie nucleară. Ar urma să aibă și „frați”. Poseidon este capabilă să transporte un focos nuclear și să creeze valuri contaminate cu radiații.

Submarinul Khabarovsk este proiectat pentru misiuni strategice pe distanțe lungi și poate opera în oceanul deschis ca parte a arsenalului nuclear al Rusiei.

Submarinul Habarovsk poate transporta până la 12 (sau 6, depindă de sursă, nefiind o informare clară), torpile fără pilot cu propulsie nucleară. Moscova susține că sistemul Poseidon poate lovi ținte oriunde în oceanele lumii.

Din informațiile disponibile public, noul submarin nu este unul foarte mare, având o lungime de 113m și un deplasament de 10.000 de tone. Poate prinde o viteză maximă de 32 de noduri marine și se poate scufunda până la 500 de metri.

Submarinul ar urma să aibă un echipaj de 100 de marinari și o autonomie în larg de peste 100 de zile.

Această evoluție vine pe fondul creșterii tensiunilor nucleare dintre puterile globale.

Donald Trump, președintele SUA, a ordonat recent reluarea testelor cu arme nucleare, iar Vladimir Putin anunțase anterior testarea cu succes a noilor arme nucleare ale Rusiei.

Poseidon, anunțată miercuri de Putin

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că forțele armate ruse au efectuat un nou test al dronei submarine cu propulsie nucleară „Poseidon” – un proiect despre care Kremlinul afirmă că nu are echivalent la nivel mondial.

Potrivit liderului rus, testul a avut loc recent și ar fi inclus, pentru prima dată, activarea completă a sistemului de propulsie nucleară.

„Ieri am efectuat încă un test al unui nou sistem promițător – vehiculul subacvatic fără echipaj Poseidon, cu propulsie nucleară. Am reușit nu doar lansarea de pe submarinul purtător, ci și pornirea reactorului nuclear, care a funcționat un timp îndelungat”, a declarat Putin, citat de presa de stat rusă.

Președintele a descris testul drept „un succes” și a susținut că drona are o putere superioară celei mai avansate rachete balistice intercontinentale a Rusiei, „Sarmat”.

„Prin viteza și adâncimea la care se deplasează, acest aparat nu are echivalent în lume și, pentru moment, nu există mijloace capabile să îl intercepteze”, a afirmat Putin.

Rusia a atacat în ultimele luni Ucraina cu o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare secretă îl determinase pe Donald Trump să renunţe în timpul primului său mandat ca preşedinte al SUA...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică, 2 noiembrie, că nu este necesară o întâlnire între Vladimir Putin şi Donald Trump pentru a rezolva situaţia din...
