Rusia a efectuat ”cea mai lungă lovitură de-a lungul Dunării”. Ce arată imaginile de geolocalizare

Autor: Maria Mora
Vineri, 29 August 2025, ora 10:20
365 citiri
Nava ucraineană de recunoaștere Simferopol FOTO mil.gov.ua

ISW anunță că atacul rusesc asupra navei ucrainene Simferopol a fost ”cea mai lungă lovitură pe care forțele ruse au efectuat-o împotriva unei ținte de-a lungul Dunării”.

”Imaginile de geolocalizare publicate la 28 august indică faptul că forțele ruse au lovit nava Simferopol în timp ce aceasta se afla pe fluviul Dunărea, la aproximativ 25 km de gurile Dunării, la est de Izmail, Odesa Oblast. Un milblogger afiliat Kremlinului a afirmat că lovitura împotriva Simferopol este cea mai lungă lovitură pe care forțele ruse au efectuat-o împotriva unei ținte de-a lungul fluviului”, precizează ISW.

Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenciuk, a confirmat că Rusia a atacat o navă ucraineană, omorând un membru al echipajului și rănind mai multe persoane, potrivit Kyiv Independent.

„Eforturile de a limita consecințele atacului sunt în curs de desfășurare. Majoritatea echipajului este în siguranță, iar căutarea mai multor marinari dispăruți continuă”, a spus Pletenciuk.

El nu a precizat când și unde a avut loc atacul, dar Ministerul Apărării din Rusia a spus joi că o dronă navală rusească a lovit nava de recunoaștere ucraineană Simferopol în apropierea gurilor de vărsare a Dunării, susținând că nava s-a scufundat.

Ucrainenii neagă această informație, dar spun că nava lovită de ruși a fost avariată.

Simferopol este o navă de recunoaștere a Marinei ucrainene din clasa Laguna. A fost lansată la apă în 2019 și s-a alăturat oficial flotei doi ani mai târziu și era folosită de Ucraina pentru a monitoriza operațiunile rusești din Marea Neagră.

