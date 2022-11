Cum ar fi trimis Rusia luptători africani pe frontul din Ucraina. Acuzațiile Kievului la adresa lui Vladimir Putin

Kievul a acuzat Moscova că trimite pe front în Ucraina africani deţinuţi în Rusia, după moartea unui student zambian în luptă în perioada în care acesta ar fi trebuit să efectueze o pedeapsă cu închisoarea în apropiere de capitala rusă.

"Putin trimite cetăţeni africani încarceraţi în Rusia la război în Ucraina", a denunţat pe Twitter purtătorul de cuvânt al diplomaţiei ucrainene, Oleg Nikolenko.

Luni, Zambia a anunţat moartea unuia dintre cetăţenii săi, Lemekhani Nathan Nyirenda, de 23 de ani, "decedat pe 22 septembrie 2022 în Ucraina", într-un moment în care ar fi trebuit să fie încarcerat într-o închisoare din Rusia.

Zambia a anunţat că a cerut explicaţii Rusiei "privind circumstanţele în care un cetăţean zambian, care ispăşeşte o pedeapsă cu închisoarea la Moscova, a putut fi recrutat pentru a lupta în Ucraina şi şi-a pierdut viaţa".

"Suntem în curs de a clarifica această chestiune (...), de a clarifica toate circumstanţele", a declarat ministrul adjunct al afacerilor externe, Mihail Bogdanov, citat de agenţia de presă publică RIA Novosti.

"Africanii nu ar trebui să moară pentru ambiţiile imperiale nesănătoase ale lui Putin", a spus marţi Nikolenko.

Patronul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, apropiat de Vladimir Putin, este acuzat de Ucraina că a trimis pe front mii de combatanţi recrutaţi direct în închisorile ruseşti, în schimbul promisiunii unui salariu important şi a unei reduceri a pedepsei.

Lemekhani Nathan Nyirenda a fost găsit vinovat de încălcarea legii ruse în aprilie aprilie 2020, potrivit guvernului zambian care nu a furnizat luni mai multe detalii.

Acest student în inginerie nucleară a fost condamnat la nouă ani şi şase luni de închisoare. El îşi ispăşea pedeapsa într-o închisoare cu securitate medie la periferia Moscovei.

Numeroşi prizonieri de război capturaţi de forţele ruse şi ucrainene în cadrul conflictului din Ucraina sunt supuşi torturii şi relelor tratamente, între care şocurile de curent electric, a alertat ONU marţi.

