Putin le pregătește rușilor noi măsuri de austeritate și creșteri de taxe pentru a susține războiul din Ucraina

Într-un efort tot mai vizibil de a susține financiar un război care se prelungește dincolo de orice estimare inițială, Kremlinul pregătește o nouă rundă de măsuri fiscale severe: creșteri de taxe, reducerea cheltuielilor civile și prioritizarea totală a aparatului militar. Potrivit unei analize publicate de Reuters, Moscova caută să mențină fluxul de finanțare pentru aparatul de apărare, chiar și cu prețul dezechilibrării economiei interne.

Cu toate că președintele Vladimir Putin insistă public că economia rusă nu este afectată de conflict, datele bugetare contrazic acest optimism oficial: deficitul a atins 4,9 mii de miliarde de ruble (aproximativ 61 miliarde de dolari), iar veniturile din energie – sursa tradițională de stabilitate fiscală – sunt în scădere, pe fondul sancțiunilor occidentale și al plafonării prețurilor.

Militarizarea bugetului de stat

În 2025, Rusia va aloca peste 17 mii de miliarde de ruble pentru apărare și securitate națională – o proporție record, care echivalează cu 41% din totalul cheltuielilor bugetare. Aceasta marchează cea mai agresivă redistribuire a resurselor către sectorul militar de la sfârșitul Războiului Rece. În paralel, investițiile în sănătate și educație, la nivel federal și regional, au început deja să scadă în termeni relativi din PIB – pentru prima dată în ultimii ani.

„În următorii trei ani nu vom mai avea suficiente resurse pentru a trăi la nivelul de confort actual”, a recunoscut Anatoli Artamonov, președintele comisiei bugetare a Consiliului Federației. El estimează că statul va fi nevoit să taie anual circa 2 mii de miliarde de ruble din cheltuielile non-militare, direcționându-le către front.

De altfel, proiectul de buget pentru 2025 prevede cheltuieli de apărare de cel puțin 8% din PIB – un nivel considerat sustenabil doar în condițiile unui control autoritar și al unei prioritizări exclusive a aparatului militar.

Un război prea scump pentru o economie slăbită

Războiul care a început în februarie 2022 a declanșat o spirală de cheltuieli și o suprasolicitare a pieței interne. Inflația a accelerat, forțând Banca Centrală a Rusiei să majoreze dobânda de politică monetară până la 21%, ceea ce a dus la scumpirea creditului și la încetinirea investițiilor private.

În ciuda unei ușoare relaxări monetare recente, creșterea economică rămâne slabă, iar riscul de recesiune planează asupra perspectivelor pentru 2025. Potrivit economistului Liam Peach, de la Capital Economics, economia rusă intră într-o perioadă de stagnare prelungită, pe fondul costurilor ridicate ale efortului militar și al incertitudinilor fiscale.

Taxe mai mari, pensii mai mici

În absența unui impuls din partea veniturilor petroliere și gaziere, autoritățile ruse pregătesc majorări de taxe și înghețări de cheltuieli sociale. Indexarea pensiilor și altor plăți sociale riscă să rămână sub rata inflației estimate la 6–7% pentru anul în curs. În același timp, se prefigurează o scădere semnificativă a cheltuielilor reale, ceea ce va afecta în mod direct nivelul de trai al populației.

Fostul viceguvernator al Băncii Centrale, Serghei Aleksașenko, avertizează că tăierile bugetare vor fi urmate inevitabil de creșteri de impozite: „Fără o reformă fiscală dureroasă, Rusia nu va reuși să susțină cheltuielile actuale, nici măcar în ipoteza unei reduceri a bugetului militar.”

Semnalul a fost deja transmis din interior: ministrul de finanțe Anton Siluanov a cerut colegilor din guvern să fie „mai modești în dorințe”, iar adjunctul său, Pavel Kadocinikov, a indicat clar că prioritare vor fi doar alocările pentru militari și familiile lor. Restul – spune el – ar putea fi „lichidat” din planurile de finanțare.

Deși Putin a sugerat în luna iunie că cheltuielile militare ar putea scădea pe termen mediu, experții și oficialii cu acces la proiectele bugetare dezmint această posibilitate. Reduceri notabile nu sunt anticipate nici în 2026, iar abia din 2027 – și doar în ipoteza încetării ostilităților – ar putea începe o reorientare a resurselor către alte domenii.

Însă chiar și în scenariul unui armistițiu, capacitatea militară va trebui menținută: „Vom avea nevoie de obuze, de drone, de capacități de răspuns. Nu revenim la nivelul de dinainte de ‘operațiunea specială’. Nici economic, nici strategic”, afirmă o sursă guvernamentală citată de Reuters.

O economie epuizată, dar mobilizată

În termeni structurali, economia rusă se fragmentează: sectorul civil pierde teren, iar aparatul de apărare devine motorul dominant al activității industriale. Cu un deficit bugetar care a depășit deja planul anual cu peste 1 trilion de ruble și care ar putea atinge 5 trilioane până la final de an (2,5% din PIB), spațiul de manevră se restrânge. Estimări mai pesimiste, precum cea a economistului Evgheni Suvorov, indică un deficit posibil de 8 trilioane — în lipsa unor tăieri semnificative de cheltuieli în ultimele luni din an.

Iar Banca Centrală nu se grăbește să relaxeze politicile monetare, tocmai pentru că finanțarea publică rămâne nesigură.

Într-un comentariu amar, economistul Aleksei Plastun notează că autoritățile ruse par să interpreteze invers realitatea: „Pe măsură ce datele se înrăutățesc, oficialii vorbesc tot mai des despre ‘aterizări line’ și ‘vârfuri de supraîncălzire’ deja depășite. Dar realitatea e alta: economia nu doar că încetinește – ea alunecă spre comă.”

