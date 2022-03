Rusia se dă singură de gol. Cum a fost prins cu minciuna generalul lui Putin într-o presupusă vizită pe front

Rusia se dă din nou de gol singură din cauza lipsei de atenție la detalii, de această dată în cazul unei presupuse vizite a generalului lui Putin pe front.

Mai exact, ministerul rus al Apărării a publicat un videoclip care îl arăta pe generalul lui Putin. Acesta pretindea că este pe front, la doar 30 de kilometri de Kiev, potrivit Nexta.

Totuși, jurnaliștii au ajuns la concluzia că este o minciună. Bazându-se pe detaliile care se observau în fundal, și-au dat seama că videoclipul este filmat în incinta unei școli generale, care se află la o distanță de 50 de kilometri de Kiev.

#Russian Defense Ministry released a video of #Putin's general's alleged visit to a front line, allegedly 30 kilometers from Kyiv.

However, journalists came to the conclusion that the video was filmed on the territory of a secondary school 50 kilometers away from Kyiv. pic.twitter.com/EOmRO0zela