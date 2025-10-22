Locuintele din care ucrainenii au fugit vor fi nationalizate FOTO Facebook/ Volodimir Zelenski

Autoritățile ruse pregătesc o lege prin care locuințele „fără proprietar” din regiunile ucrainene ocupate — Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson — vor fi trecute în proprietatea statului. Măsura vizează integrarea acestor teritorii în sistemul juridic și economic al Federației Ruse și permite redistribuirea imobilelor către localnici, angajați ai statului și personal militar.

Locuințele vor fi considerate „fără proprietar” dacă nu au documente de proprietate valabile sau dacă proprietarul nu poate fi identificat, arată Moscow Times, citat de Antena 3 CNN. Imobilele vor fi transferate în proprietatea administrațiilor de ocupație sau a municipalităților individuale.

Proiectul de lege al Ministerului Construcțiilor menționează că „proprietățile rezidențiale

fără proprietar” pot fi transferate cetățenilor care locuiesc permanent în teritoriile ocupate, dar și-au pierdut locuințele din cauza acțiunilor militare.

Angajații agențiilor de stat și municipale, personalul militar, ofițerii de poliție, profesorii și personalul medical vor putea să primească aceste locuințe. Conform ordinului, proprietatea ar trebui returnată proprietarilor inițiali, în cazul în care aceștia apar.

