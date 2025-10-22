Rusia naționalizează casele ucrainenilor din teritoriile ocupate. Acestea vor fi redistribuite către angajați ai statului, personal militar și alți localnici

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 08:05
403 citiri
Rusia naționalizează casele ucrainenilor din teritoriile ocupate. Acestea vor fi redistribuite către angajați ai statului, personal militar și alți localnici
Locuintele din care ucrainenii au fugit vor fi nationalizate FOTO Facebook/ Volodimir Zelenski

Autoritățile ruse pregătesc o lege prin care locuințele „fără proprietar” din regiunile ucrainene ocupate — Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson — vor fi trecute în proprietatea statului. Măsura vizează integrarea acestor teritorii în sistemul juridic și economic al Federației Ruse și permite redistribuirea imobilelor către localnici, angajați ai statului și personal militar.

Locuințele vor fi considerate „fără proprietar” dacă nu au documente de proprietate valabile sau dacă proprietarul nu poate fi identificat, arată Moscow Times, citat de Antena 3 CNN. Imobilele vor fi transferate în proprietatea administrațiilor de ocupație sau a municipalităților individuale.

Proiectul de lege al Ministerului Construcțiilor menționează că „proprietățile rezidențiale

fără proprietar” pot fi transferate cetățenilor care locuiesc permanent în teritoriile ocupate, dar și-au pierdut locuințele din cauza acțiunilor militare.

Angajații agențiilor de stat și municipale, personalul militar, ofițerii de poliție, profesorii și personalul medical vor putea să primească aceste locuințe. Conform ordinului, proprietatea ar trebui returnată proprietarilor inițiali, în cazul în care aceștia apar.

„Aderarea Ucrainei la UE nu va depinde de eliberarea completă a teritoriului. Există precedentele Germania de Vest și Cipru“, spune un europarlamentar german
„Aderarea Ucrainei la UE nu va depinde de eliberarea completă a teritoriului. Există precedentele Germania de Vest și Cipru“, spune un europarlamentar german
Europarlamentarul german Michael Gahler afirmă că Ucraina va deveni, mai devreme sau mai târziu, membră a Uniunii Europene — chiar dacă nu își va restabili integral controlul asupra...
Atac masiv al rușilor asupra Kievului. Rachetele balistice au provocat mai multe incendii. Răspunsul Ucrainei VIDEO
Atac masiv al rușilor asupra Kievului. Rachetele balistice au provocat mai multe incendii. Răspunsul Ucrainei VIDEO
Rusia a efectuat în noaptea de 21 spre 22 octombrie un atac aerian asupra capitalei Ucrainei, Kiev, determinând intervenția sistemelor de apărare aeriană, a anunțat primarul orașului, Vitali...
#razboi Ucraina, #case, #nationalizare, #teritorii ocupate, #Militari , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majora facuta de specialisti
DigiSport.ro
Dupa ce l-a facut "praf" pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis sa spuna tot ce crede despre antrenor si despre Romania

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donald Trump se așteaptă la un acord comercial „bun” cu Beijingul, însă întâlnirea cu Xi Jinping este sub semnul întrebării
  2. Zelenski merge în Suedia. Ucraina ar putea să primească temutele avioane de luptă JAS 39 Gripen, produse de compania Saab
  3. Atac masiv al rușilor asupra Kievului. Rachetele balistice au provocat mai multe incendii. Răspunsul Ucrainei VIDEO
  4. Un expert în drept vede decizia CCR privind pensiile magistraților ca „o nouă piruetă în același dans vechi”. „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”
  5. Mai multe avioane F-16 au fost ridicate de la sol după atacurile Rusiei asupra porturilor de pe Dunăre. Specialiști ai MApN, MAI și SRI execută o misiune de cercetare
  6. Rusia naționalizează casele ucrainenilor din teritoriile ocupate. Acestea vor fi redistribuite către angajați ai statului, personal militar și alți localnici
  7. O nouă alertă în Tulcea. Posibilă cădere de obiecte din spațiul aerian, ca urmare a războiului din Ucraina
  8. Cunoscutul avion Concorde se pregătește să revină în forță în 2026. Concorde 2.0 ar putea face drumul Londra - New York în două ore
  9. România are cele mai nesigure șosele din toată Uniunea Europeană. Numărul de decese în accidente, aproape dublu față de medie
  10. Mii de polițiști de penitenciare vor picheta Ministerul Justiției. Sunt programate proteste până la sfârșitul lunii octombrie, dar acestea s-ar putea prelungi