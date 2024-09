Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și unul dintre cei mai loiali susținători ai lui Vladimir Putin, a lansat noi amenințări grave la adresa „statelor mici” din NATO.

Acesta a avertizat că respectivele țări ar putea fi distruse complet prin atacuri cu arme nucleare tactice, dacă vor continua să sprijine ideea de lovituri preventive împotriva Rusiei. Medvedev a subliniat că aceste amenințări vizează statele care au fost de acord cu posibilitatea unor astfel de acțiuni militare.

Amenințările lui sunt îndreptate asupra acelor țări care - spune el - „au căzut de acord asupra posibilității lansării de lovituri preventive împotriva Rusiei”, scrie digi24.ro.

„Comandanții militari și conducerile armate ale statelor mici au căzut de acord asupra posibilității lansării de lovituri preventive împotriva Rusiei. Ce pot să spun? Cu cât un stat este mai ridicol, cu atât este mai mare aroganța liderului nebun al acelui stat. Nu sunt prea multe de comentat aici, pentru că, atunci când se fac astfel de declarații, oamenii trebuie să țină cont de un singur lucru: în cazul în care, de exemplu, Rusia folosește o armă nucleară tactică împotriva statelor care fac astfel de declarații, nu mai rămâne nimic din ele. Da, articolul 5 al Tratatului de la Washington (Tratatul NATO - n.r.) poate funcționa, dar acel stat nu va mai exista”, a declarat Dmitri Medvedev vineri pentru agenția TASS.

Medvedev threatened "small" countries with a Russian nuclear strike, saying that NATO won't help them in time.

Russia is a bully and must be treated as such. https://t.co/JhdFmX5ny9 pic.twitter.com/6utLJxqcjq