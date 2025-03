Rusia a devenit tot mai îndrăzneață în acțiunile sale. Trimite nave de război pentru a escorta cargoboturile

O navă de război rusă a fost observată în Canalul Mânecii însoțind o navă cargo aflată sub sancțiuni, având la bord echipaj în uniformă militară.

Corveta rusă Boiki, cu o lungime de 104 metri și capacitate de transport de până la 99 de oameni, a fost văzută escortând Baltic Leader, o navă cargo de mari dimensiuni, care a fost sancționată de Statele Unite în 2022 pentru transportul de arme pentru Rusia, în zorii zilei de luni, conform The Times.

Echipaj înarmat cu mitralierele a fost observat pe nava de război în timp ce aceasta traversa sudul Canalului Mânecii, conform aceleași surse.

Baltic Leader transporta o încărcătură de echipamente militare provenind de la o bază rusă din Tartus, Siria, loc unde operațiunile Kremlinului sunt în retragere după prăbușirea regimului dictatorului Bashar al-Assad.

James Droxford, expert în domeniul serviciilor de informații maritime, a declarat: „Echipamentele militare recuperate de la bordul Baltic Leader ar putea fi utilizate pentru a consolida capacitatea de luptă a Rusiei în Ucraina sau pentru a suplimenta stocurile militare din alte regiuni-cheie rusești.”

Misiunea de escortă a Boiki a început la ora 5 dimineața, pe 3 martie, la sud de Torquay.

Convoiul a traversat lent Canalul Mânecii, fiind urmărit de două nave, HMS Somerset din cadrul Marinei Regale și nava belgiană BNS Crocus.

Baltic Leader a fost observată părăsind Canalul Mânecii pe 4 martie, la ora 14:00. Imaginile satelitare au arătat că Baltic Leader a părăsit Tartus, Siria, pe 13 februarie. Rusia a redus considerabil utilizarea bazei din Tartus după căderea regimului lui Assad.

Aceasta, împreună cu creșterea capacității Ucrainei de a scufunda nave rusești în Marea Neagră, a dus la o intensificare a activităților în apele siriene.

Additional images of HMS Somerset shadowing RFS Boikiy and Baltic Leader.

An RAF P-8 Poseidon aircraft was involved in the 3-day operation.

An RAF P-8 Poseidon aircraft was involved in the 3-day operation.