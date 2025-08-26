Președintele finlandez dezvăluie tacticile de negociere tipice Rusiei

Marti, 26 August 2025, ora 21:00
Președintele finlandez dezvăluie tacticile de negociere tipice Rusiei
Alexander Stubb, președintele Finlandei, 2025 / FOTO: A. Stubb (Facebook)

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a expus una dintre strategiile preferate ale Rusiei în materie de negociere: cerințe inițiale excesive, menite nu să fie acceptate, ci să creeze spațiu de manevră.

„E o tactică tipică pentru negocierile rusești. Se lansează o cerere inacceptabilă, cu intenția clară de a o retrage treptat, pentru a ajunge la ceea ce s-a dorit cu adevărat de la început”, a explicat Stubb în cadrul emisiunii One Nation, difuzată de Fox News.

Moscova știe că solicitările sale sunt inacceptabile. Tocmai asta urmărește.

Este, în viziunea liderului finlandez, o formă de teatru geopolitic calculat, o manieră prin care Kremlinul poate părea flexibil sau rațional, după ce renunță la pretenții despre care știa de la bun început că nu vor fi niciodată acceptate.

Un exercițiu de imaginație pentru americani

Pentru a face înțelese intențiile reale ale Rusiei în Ucraina, Stubb a recurs la o analogie dură, dar eficientă: „Imaginați-vă că Statele Unite ar fi nevoite să cedeze Florida, Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Virginia și Maryland unei puteri ostile. Apoi, imaginați-vă că această putere construiește o autostradă prin care poate ataca direct New York-ul. Cam asta cere Putin de la Ucraina”.

Donbas: câștiguri minime, ambiții nemodificate

După mai bine de un deceniu de conflict, Rusia controlează circa 75% din Donbas – dar mare parte dintre aceste teritorii au fost capturate în primele faze ale războiului. Restul, afirmă Stubb, au fost câștigate „cu pași infimi, aproape imperceptibili”.

Această realitate teritorială nu e nouă în discuțiile diplomatice. În timpul unei întrevederi la Casa Albă, pe 18 august, Volodimir Zelenski și liderii europeni i-au prezentat președintelui Donald Trump exact aceeași analogie cu statele americane – iar mesajul a fost bine recepționat.

Un cadru de securitate în trei straturi

Stubb a descris acea întrevedere drept un moment-cheie în conturarea unui viitor sistem de garanții de securitate pentru Ucraina.

„A fost o discuție de fond, în urma căreia am început să lucrăm pe detaliile unui nou aranjament de securitate”, a spus el. Modelul propus implică trei niveluri:

-Apărarea națională a Ucrainei, susținută de o armată modernizată și consolidată;

-Sprijinul strategic al Europei, ca al doilea pilon al acestui sistem;

-Contribuția Statelor Unite, într-un rol de partener cu greutate, dar fără implicare directă a trupelor americane.

Mesajul lui Stubb, fără echivoc: „Nu Rusia va decide ce poate sau nu poate face Europa sau SUA în privința garanțiilor de securitate pentru Ucraina”.

Ce spune Washingtonul

Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat, pe 24 august, pentru NBC News, că Moscova „va avea inevitabil un rol” în discuțiile legate de arhitectura de securitate din Ucraina. În opinia sa, prezența Rusiei la masa negocierilor este „necesară pentru oprirea conflictului”.

Totodată, Vance a reiterat că Statele Unite nu vor trimite trupe în Ucraina, dar vor rămâne implicate politic și logistic, alături de aliații europeni, în susținerea Kievului.

