Schimb de teritorii. Trump le-a comunicat aliaților săi condițiile lui Putin pentru negocierile de pace

Joi, 07 August 2025, ora 18:39
Trump e hotărât să facă presiuni asupra lui Putin FOTO: Hepta

Pe fondul crizei ucrainene, Donald Trump pare să deschidă poarta pentru un compromis extrem: schimburi teritoriale care să permită demararea negocierilor de pace. O ipoteză delicată – și cu potențial exploziv – evocată de surse Bloomberg din cercuri apropiate discuțiilor internaționale.

Mai multe surse neidentificate au relatat că, în timpul convorbirii cu președintele Zelenski și cu aliații europeni, Trump ar fi sugerat că Putin ar fi dispus să se așeze la masa tratativelor dacă „excluderea” (adică cedarea) unor teritorii este discutată. Este, în esență, un pas către recunoaștere, mascat sub umbrela negocierii.

Contextul revendicărilor

Rusia revendică, deja, Crimeea – anexată în 2014 – dar și părți din regiunile Donețk, Lugansk, Zaporijie și Herson. Potrivit Bloomberg, anterior, Washingtonul ar fi discutat implicit un compromis: păstrarea Crimeii de către Moscova, în schimbul restituirii parțiale a unor teritorii ocupate precum cele din Zaporijie și Herson. Dar nimic „pe hârtie”, doar în cercuri private.

Ce a transmis Moscova

După întâlnirea din 6 august de la Moscova, între Putin și emisarii lui Trump, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat subtil că relațiile ruso-americane ar putea evolua „pe un scenariu complet diferit, reciproc avantajos”. Un mesaj vag, dar suficient de direct pentru a sugera deschidere.

Ulterior, în cursul zilei de 7 august (ora Kievului), Trump a recunoscut public posibilitatea unei întâlniri cu Putin „în viitorul apropiat”. El a anunțat că ambasadorul său a avut discuții „foarte bune” la Moscova, dar a avertizat – totodată – asupra sancțiunilor secundare impuse țărilor care continuă să importe petrol rusesc.

Variantele discutate – speculații încă neconfirmate

Un articol din Onet, citând surse anonime, sugerează o ofertă americană complexă: o încetare temporară a focului, recunoaștere de facto a controlului rusesc asupra unor teritorii pe termen lung (49 sau 99 de ani), ridicarea treptată a sancțiunilor și reluarea importului de energie din Rusia. O propunere de compromis masiv – dacă va fi confirmată – cu implicații strategice majore.

Întâlnire pe fir subțire

Putin a sugerat că o eventuală întâlnire cu Trump s-ar putea desfășura în Emiratele Arabe Unite, dar acesta este încă un indiciu, nu o confirmare. Rămâne în suspans dacă va exista o agendă clară și cine va fi eroul principal al viitorului episod diplomatic.

Vizita recentă a reprezentantului special american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, la Moscova și întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin au atras atenția analiștilor...
Președintele american Donald Trump a ridicat tonul în relația cu Moscova, afirmând public că Rusia reprezintă „o amenințare neobișnuită și extraordinară” pentru securitatea...
