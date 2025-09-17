Rusia, nou atac la UE. Liderii europeni, acuzați că încearcă să transforme Ucraina "în războiul lui Trump"

Serghei Lavrov, ministrul de externe rus, a acuzat miercuri, 17 septembrie, țările europene că încearcă să convingă Statele Unite să renunțe la medierea cu Rusia și, în acest fel, să transforme Ucraina 'în războiul lui Trump', informează EFE.

'Europenii și regimul ucrainean încearcă să-l convingă pe (președintele SUA) Donald Trump să renunțe la eforturile sale de mediere și să revină la confruntarea cu Rusia', a declarat Lavrov în timp ce se adresa corpului diplomatic străin de la Academia Diplomatică din Moscova.

El a adăugat că, 'în esență, transformă războiul lui Biden (Joe Biden, fostul președinte american - n.r.) în războiul lui Trump'.

'Europa încearcă în mod clar și foarte grosolan să obțină un loc la masa negocierilor, dar din poziția pe care o susține: răzbunare și înfrângere strategică pentru Rusia. Desigur, nu au ce căuta la masa negocierilor', a susținut Lavrov, într-un discurs difuzat la televiziunea rusă.

Trump a trimis sâmbătă o scrisoare membrilor NATO, în care a avertizat că nu va impune noi sancțiuni Moscovei atât timp cât unii aliați continuă să cumpere țiței rusesc. 'Sunt pregătit să impun sancțiuni semnificative Rusiei atunci când toate națiunile NATO se vor pune de acord și vor începe să facă același lucru și când toate națiunile NATO vor ÎNCETA SĂ CUMPERE PETROL DIN RUSIA', a scris el pe rețelele de socializare.

Turcia, Ungaria și Slovacia continuă să importe petrol rusesc, deși majoritatea țărilor europene au încetat să mai facă acest lucru după izbucnirea invaziei ruse în Ucraina, în 2022.

Pe de altă parte, Lavrov a dat asigurări că Moscova va accepta doar garanții de securitate pentru Ucraina care prevăd 'o securitate indivizibilă', astfel încât nimeni să nu-i consolideze securitatea în detrimentul vecinilor săi.

'Exact asta încearcă Occidentul să facă acum în Ucraina, încercând să o salveze de la dezastru total', a declarat el.

De asemenea, Lavrov l-a acuzat pe actualul secretar general al ONU, Antonio Guterres, că 'albește' acțiunile guvernului de la Kiev, acuzând totodată executivul ucrainean de 'încălcări grave' ale dreptului umanitar.

'Suntem profund întristați să vedem cum liderii Secretariatului se alătură frontului occidental antirus, subminând astfel autoritatea ONU', a susținut el.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat marți că este de părere că există puține șanse pentru o încheiere rapidă a războiului din Ucraina, în urma întâlnirii din august între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin.

'Nu sunt optimist în ceea ce privește un progres pe termen scurt în procesul de pace din Ucraina', a declarat Guterres pentru jurnaliști la New York.

El a afirmat că pozițiile Kievului și cele ale Moscovei sunt în prezent în mare parte ireconciliabile, Ucraina dorind să-și mențină integritatea teritorială, în timp ce Rusia încearcă să păstreze zonele întinse din Ucraina ocupate de armata sa.

'Mă tem că am putea fi martorii acestui război care va continua cel puțin pentru o perioadă', a mai spus Guterres.

Lavrov se va adresa Adunării Generale a ONU săptămâna viitoare în numele lui Putin.

