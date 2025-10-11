Șeful Statului Major al armatei ruse a anunțat următorul obiectiv al ofensivei armatei ruse

Șeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, a anunțat, zilele trecute, că următoarea direcție de ofensivă a forțelor ruse nu va fi nici Pokrovsk, nici Kupiansk, ci regiunea Zaporojie.

Într-o întâlnire cu președintele Federației Ruse, difuzată ulterior de presa de stat, Gherasimov a declarat că gruparea „Dnipr” a armatei ruse intenționează să avanseze spre sud, în direcția localităților Stepnohirske și Primorske — două puncte situate la aproximativ 20 de kilometri de orașul Zaporojie.

„Operațiunile vor continua în zona Dnipropetrovsk, iar atacurile aeriene asupra infrastructurii critice ucrainene vor fi intensificate”, se aude în fragmentul audio publicat de canalul rusesc „Ați ascultat Maiak”.

Anunțul vine în contextul în care Putin și-a primit comandanții la Moscova, într-o reuniune oficială care a coincis cu aniversarea sa din 7 octombrie.

Avansul rus pe direcția Zaporojie

Conform hărților actualizate de analiștii DeepState, ultimele modificări pe frontul din regiunea Zaporojie au fost observate în jurul datei de 21-22 septembrie. Localitățile menționate de Gherasimov, Stepnohirske și Primorske, se află pe drumul european E105, la sud de orașul Zaporojie, într-o zonă considerată de experți drept „gri” — adică disputată, cu lupte active și front instabil.

Stepnohirske se află la circa 21 de kilometri de Zaporojie, iar Primorske, la doar 3 kilometri distanță, potrivit sursei citate.

În rapoartele oficiale, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei (ZSU) confirmă intensificarea luptelor în direcția Zaporojie. Armata ucraineană menționează două sectoare principale: Orihiv și Guliaipole.

Pe 9 octombrie, ZSU a raportat nouă atacuri rusești în zona Orihiv, însă niciunul în apropiere de Guliaipole. Cele mai grele confruntări continuă în jurul localităților Stepove, Kamianske și Novoandriivka.

În paralel, comandamentul ucrainean a semnalat 40 de asalturi rusești în direcția Oleksandrivske, un nou punct care a început recent să fie menționat în comunicatele oficiale — semn că frontul s-a extins.

Riscurile pentru Zaporojie și interpretările analiștilor

Analiștii OSINT (Open Source Intelligence) confirmă că presiunea militară rusă asupra Zaporojie este în creștere. Specialistul francez Clément Molin a publicat o hartă actualizată a zonei de contact la granița administrativă dintre regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojei, identificând trei posibile direcții de atac. Printre acestea se numără o manevră care ar putea ocoli frontul ucrainean de la Guliaipole, amenințând astfel flancul de sud al Zaporojei.

În timp ce Moscova anunță noi obiective de atac, Kievul afirmă că a reușit să împiedice Rusia să ocupe integral Donbasul în vara acestui an.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că forțele ucrainene au lovit cu rachete și drone poziții strategice ale armatei ruse, inclusiv depozite de muniții și centre logistice, pentru a contracara avansul trupelor lui Gherasimov.

„Rusia continuă să creadă că poate înainta pas cu pas, dar pierderile lor devin tot mai vizibile”, a spus liderul ucrainean într-un mesaj adresat națiunii.

Declarațiile lui Gherasimov confirmă că Zaporoje rămâne o prioritate strategică pentru Kremlin, după luni de stagnare pe fronturile din estul Ucrainei. În timp ce Rusia încearcă să forțeze un nou avans terestru, Ucraina mizează pe lovituri precise și pe sprijinul partenerilor occidentali pentru a menține linia de apărare în sud.

