Rușii au lansat o nouă ofensivă în zona Harkov și Sumî, ucrainenii au intrat într-o nouă regiune rusă și au cucerit deja un sat VIDEO

Trupele ruse au cucerit sâmbătă, 9 august, câteva așezări de frontieră din regiunile Sumî și Harkov, informează Institutul american pentru studiul războiului (ISW) în ultimul său raport, citând declarații ale observatorilor militari ruși.

În același timp, ISW spune că nu a primit încă confirmarea realizărilor rusești în aceste zone. În ceea ce privește sursele ruse, acestea susțin că trupele, inclusiv unitățile cecene de forțe speciale, Akhmat, au cucerit satul Sotnitski Kozaciok din regiunea Harkov și au împins forțele ucrainene din Lukașivka, în regiunea Sumî. Acest sat este situat în apropierea frontierei administrative cu regiunea Harkov, la o distanță considerabilă de teritoriul unde forțele armate ucrainene efectuează în prezent un raid în regiunea Kursk din Federația Rusă.

ISW sugerează că trupele ruse au efectuat recent sabotaje și recunoașteri la scară redusă în zonele de frontieră de la nord-vest de Harkov, dar că sursele ruse răspândesc informații lor pentru a distrage atenția de la invazia ucraineană din regiunea Kursk.

De cealaltă parte, armata ucraineană a realizat încă o expediție militară transfrontalieră și a preluat controlul asupra unui sat din regiunea rusă Belgorod, potrivit unui clip video neverificat publicat pe rețelele de socializare.

Informația vine în contextul în care forțele Kievului au început marți o incursiune transfrontalieră majoră în regiunea rusă Kursk, desfășurând acțiuni pe sute de kilometri pătrați din teritoriul inamic.

Potrivit unor imagini apărute online, batalionul 252 al armatei ucrainene a revendicat controlul asupra satului Poroz din Regiunea rusă Belgorod. Soldații care apar în clip transmit „urări de bine” din satul Poroz, afișând drapelul de luptă al Batalionului 252, dar și al Georgiei, folosit de Legiunea Georgiană, care luptă alături de militarii ucraineni contra invaziei ruse.

❗️Footage has emerged of AFU soldiers in the village of Poroz, in Russia's Belgorod region, several kilometers from the border. The date of the filming is unknown. pic.twitter.com/TiCVBQm1i1