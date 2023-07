Ultimele date de pe frontul din Ucraina. Rușii nu renunță la ofensivă. Ucrainenii continuă operațiunile spre Melitopol și Berdiansk VIDEO

Forțele rusești au încercat ofensive în cinci direcții în regiunile Donețk și Luhansk, a raportat Statul Major General al forțelor armate ucrainene în actualizarea sa de seară, din 8 iulie.

Armata a raportat că forțele ruse au efectuat lovituri aeriene și au bombardat mai multe așezări din zonă. Direcțiile includ sectoarele Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka și Shakhtarske.

Pavlo Kyrylenko, din regiunea Donețk, a raportat că bombardamentele rusești din 8 iulie asupra unei zone rezidențiale din Lyman au ucis opt civili și au rănit 13, potrivit Kyiv Independent.

Se pare că forțele rusești se concentrează asupra regiunii Donețk, unde au fost raportate 25 de încăierări în ultima zi, potrivit raportului.

Strikes (possibly with JDAM-ER) on Russian positions in Paraskoviivka near Bakhmut. Video by the 77th brigade of Ukraine. pic.twitter.com/4jZ3PDxPc3