Pierderi majore pentru Rusia de la începutul războiului. Câți soldați a pierdut pe front în Ucraina

Rusia a pierdut aproximativ 1.115.250 de militari de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, potrivit unui nou raport publicat duminică de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Pe lângă pierderile umane, raportul indică și distrugeri semnificative de echipamente: 11.230 de tancuri, 23.299 de vehicule blindate de luptă, 63.433 de vehicule și cisterne de combustibil, 33.446 de sisteme de artilerie, 1.516 lansatoare multiple de rachete, 1.222 de sisteme de apărare antiaeriană, 427 de avioane, 346 de elicoptere, 66.863 de drone, 28 de nave și ambarcațiuni, precum și un submarin.

Datele publicate de Kiev nu pot fi verificate în mod independent, însă reprezintă una dintre cele mai detaliate actualizări ale pierderilor rusești de la începutul invaziei, scrie Kyiv Independent.

Rusia nu oferă public estimări oficiale ale propriilor pierderi militare.

Ads