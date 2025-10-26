Rusia se plânge că Trump a anulat întâlnirea cu Putin pentru că ar fi fost pierdere de timp: ”Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog” VIDEO

Autor: Ema Petrescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 23:24
322 citiri
Rusia se plânge că Trump a anulat întâlnirea cu Putin pentru că ar fi fost pierdere de timp: ”Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog” VIDEO
Vladimir Putin și Donald Trump FOTO Hepta

Rusia a denunțat duminică, 26 octombrie, 'tentative' de sabotare a dialogului său 'constructiv' cu Statele Unite în vederea unei reglementări a conflictului în Ucraina, la câteva zile după amânarea sine die a unui proiect de întâlnire între președinții Vladimir Putin și Donald Trump, transmite AFP.

'Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog între Rusia și Statele Unite', a declarat într-un mesaj video Kirill Dmitriev, emisar al Kremlinului pe probleme economice, care desfășoară de vineri o suită de întâlniri cu responsabili ai guvernului american la Washington.

'Noi suntem dispuși la un dialog constructiv și la o comunicare clară a poziției Rusiei în mai multe chestiuni', a subliniat Dmitriev.

'Rusia dorește o reglementare pașnică' în Ucraina, a spus emisarul, afirmând că 'respectarea' intereselor ruse și 'eradicarea cauzelor profunde ale crizei ucrainene' ar trebui să servească drept bază pentru 'soluții juste'.

La rândul său, într-un interviu acordat canalului ungar de Youtube Ultrahang, ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat că Washingtonul nu a propus 'nicio nouă reuniune sau conversație' între șefii celor două diplomații după discuția lor telefonică de luni.

'Și nu am abordat subiectul de atunci întrucât întreaga inițiativă revenea Statelor Unite. Noi am fi pregătiți să avansăm dacă americanii s-ar simți confortabil cu ei înșiși', a spus Lavrov, vorbind în limba engleză.

Întrebat despre mult-discutatul summit Trump-Putin, amânat sine die, Lavrov a răspuns: 'Aceasta depinde de cei care au lansat procesul'.

Totuși, Kirill Dmitriev s-a întâlnit vineri, sâmbătă și duminică cu responsabili ai guvernului american, precum și, potrivit lui, cu 'reprezentanți ai comunității americane care doresc un dialog pozitiv cu Rusia', printre care se remarcă Anna Paulina Luna, membră a Camerei Reprezentanților din partea statului Florida.

'O voce puternică pentru un dialog și pace', Anna Paulina Luna va organiza o reuniune între parlamentari americani și ruși pentru 'încurajarea unui dialog parlamentar', a scris Dmitriev pe X după întrevederea cu ea.

Alaska se poate totuși repeta. Trump pune însă condiții, după anularea summit-ului de la Budapesta. Ce vrea neapărat președintele american de la Putin
Alaska se poate totuși repeta. Trump pune însă condiții, după anularea summit-ului de la Budapesta. Ce vrea neapărat președintele american de la Putin
Casa Albă a dat asigurări joi, 23 octombrie, că un nou summit între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin nu este exclus, dar a atenționat că Trump...
Putin lansează un exercițiu nuclear, după anularea întâlnirii cu Trump. Sunt lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră
Putin lansează un exercițiu nuclear, după anularea întâlnirii cu Trump. Sunt lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră
Vladimir Putin a lansat miercuri, 22 octombrie, un exercițiu nuclear în timpul căruia au fost lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră, a anunțat Kremlinul....
#razboi Ucraina, #intalnire Trump Putin, #pace Ucraina, #kirill dmitriev , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce a facut Gigi Becali, dupa ce i s-a spus "NU" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului! A avut 60.000 Euro "la mana"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Imaginile care au provocat un scandal urias dupa Real Madrid - Barcelona: "Niciodata in viata asta" / "Jaf pe fata!" FOTO

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O privire asupra ultimelor zile ale dinozaurilor: „Erau încă în plină înflorire”, spun oamenii de știință
  2. Rusia se plânge că Trump a anulat întâlnirea cu Putin pentru că ar fi fost pierdere de timp: ”Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog” VIDEO
  3. O congresmenă republicană apropiată de George Simion, invitată la Moscova: a primit bomboane cu „citate” din Vladimir Putin FOTO
  4. Zborurile către Aeroportul Internațional din Los Angeles, suspendate din cauza shutdown-ului guvernamental din SUA
  5. Diviziuni în serviciile americane de informații privind intențiile lui Putin în războiul din Ucraina. CIA și Departamentul de Stat, opinii diferite
  6. Decizia lui Trump de a plăti militarii în timpul închiderii guvernului american, un precedent periculos?
  7. Reforma pensiilor speciale, linia roșie a Guvernului Bolojan: „Ar fi o trădare a cetățenilor”
  8. ”Vei rămâne în istorie ca un laș”, i-a spus Trump lui Mike Pence în ziua atacului de la Capitoliu. Notele fostului vicepreședinte, probe în dosarul penal
  9. Sinucidere în fața pompierilor din Râmnicu Vâlcea. Salteaua de salvare nu a fost gata la timp VIDEO
  10. Furie uriașă în Slovenia după decesul unui bărbat bătut de un grup de romi. Doi miniștri demisionează