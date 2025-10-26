Rusia se plânge că Trump a anulat întâlnirea cu Putin pentru că ar fi fost pierdere de timp: ”Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog” VIDEO

Rusia a denunțat duminică, 26 octombrie, 'tentative' de sabotare a dialogului său 'constructiv' cu Statele Unite în vederea unei reglementări a conflictului în Ucraina, la câteva zile după amânarea sine die a unui proiect de întâlnire între președinții Vladimir Putin și Donald Trump, transmite AFP.

'Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog între Rusia și Statele Unite', a declarat într-un mesaj video Kirill Dmitriev, emisar al Kremlinului pe probleme economice, care desfășoară de vineri o suită de întâlniri cu responsabili ai guvernului american la Washington.

'Noi suntem dispuși la un dialog constructiv și la o comunicare clară a poziției Rusiei în mai multe chestiuni', a subliniat Dmitriev.

'Rusia dorește o reglementare pașnică' în Ucraina, a spus emisarul, afirmând că 'respectarea' intereselor ruse și 'eradicarea cauzelor profunde ale crizei ucrainene' ar trebui să servească drept bază pentru 'soluții juste'.

La rândul său, într-un interviu acordat canalului ungar de Youtube Ultrahang, ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat că Washingtonul nu a propus 'nicio nouă reuniune sau conversație' între șefii celor două diplomații după discuția lor telefonică de luni.

'Și nu am abordat subiectul de atunci întrucât întreaga inițiativă revenea Statelor Unite. Noi am fi pregătiți să avansăm dacă americanii s-ar simți confortabil cu ei înșiși', a spus Lavrov, vorbind în limba engleză.

Întrebat despre mult-discutatul summit Trump-Putin, amânat sine die, Lavrov a răspuns: 'Aceasta depinde de cei care au lansat procesul'.

Totuși, Kirill Dmitriev s-a întâlnit vineri, sâmbătă și duminică cu responsabili ai guvernului american, precum și, potrivit lui, cu 'reprezentanți ai comunității americane care doresc un dialog pozitiv cu Rusia', printre care se remarcă Anna Paulina Luna, membră a Camerei Reprezentanților din partea statului Florida.

'O voce puternică pentru un dialog și pace', Anna Paulina Luna va organiza o reuniune între parlamentari americani și ruși pentru 'încurajarea unui dialog parlamentar', a scris Dmitriev pe X după întrevederea cu ea.

